السعوديون يترقبون إعلان نتائج استحقاق الأراضي السكنية بعد 24 ساعة

يترقب آلاف المتقدمين السعوديين إعلان نتائج استحقاق الأراضي السكنية في العاصمة الرياض بعد 24 ساعة، عبر منصة “التوازن العقاري” الإلكترونية.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية أن منصة التوازن العقاري التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعد يوم الأحد (8/11/2025) للإعلان عن أهلية المستحقين من المتقدمين للحصول على أراض سكنية داخل مدينة الرياض.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من استقبال الطلبات ومراجعة البيانات ليشكل خطوة حاسمة في إحدى أكبر مبادرات تمكين التملك السكني داخل المدينة.

وتستهدف المنصة توفير أراضٍ بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال (حوالي 400 دولار) للمتر المربع، وهو ما يمنح شريحة واسعة من المواطنين فرصة حقيقية لامتلاك سكن داخل الرياض وبتكلفة معقولة مقارنة بمستويات الأسعار السائدة.

وتعتبر هذه المبادرة امتداداً لجهود الهيئة الملكية في إعادة صياغة المشهد العمراني من خلال رفع كفاءة استغلال الأراضي وتحسين توازن السوق خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الرياض.

ومع إعلان الأهلية، ينتقل البرنامج إلى مرحلة أكثر عملية تتمثل في تخصيص الأراضي وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية بين المتقدمين.

ويتوقع أن يسهم هذا التوجه هذا التوجه في تعزيز الاستقرار السكني وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الموطنين ودعم أهداف تحسين جودة الحياة في العاصمة.

ويرى المتابعون أن هذه الخطوة ستشكل نقطة تحول إيجابية في مسار التملك السكني واحتواء الضغوط السعرية التي يعاني منها السوق العقاري خلال الأعوام الأخيرة.

ويترقب المواطنون أن تسهم هذه الخطوة في تسريع حصولهم على سكن ملائم ضمن بيئة حضرية متكاملة الخدمات.

منصة التوازن العقاري

كانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أطلقت يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025 منصة التوازن العقاري المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض وذلك من خلال المنصة tawazoun.rcrc.gov.sa حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصة “التوازن العقاري” بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

وأكدت الهيئة على أن أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصة التوازن العقاري tawazoun.rcrc.gov.sa هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي، علماً بأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.