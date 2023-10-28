فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية، 7 أحياء في الرياض تدخل غداً السجل العقاري

السجل العقاري هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساساً لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه

فريق التحرير by فريق التحرير

أكملتْ الهيئة العامة للعقار في السعودية استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من “السجل العقاري” غداً في العاصمة الرياض التي تشمل سبعة أحياء هي: الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار، كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.
وأوضحتْ الهيئة أنَّ “السجل العقاري” هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساساً لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير، مؤكدةً أنَّ هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية ، والتجارية ، والزراعية ، والصناعية , إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.
من جهة أخرى, أكملت شركة “السجل العقاري” الجهة المنُفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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