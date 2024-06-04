السعودية.. الإقبال على العقارات المكتبية يقفز بمستوى الإيجارات التجارية

يؤدي الطلب المتزايد على المساحات المكتبية إلى ارتفاع الإيجارات التجارية إلى مستويات قياسية جديدة، ويسلط الضوء على فجوة العرض المتزايدة في السوق، وذلك وفقًا لتقرير شركة العقارات “نايت فرانك”، للسوق التجاري في المملكة العربية السعودية لصيف 2024.

برنامج المقر الإقليمي يرفع أسعار الإيجارات التجارية بالسعودية

وقد سلطت مبادرات مثل برنامج المقرات الإقليمية للحكومة السعودية، الذي يعمل على جذب المستثمرين الأجانب لإنشاء مقر في الرياض، الضوء على النقص في المعروض من المكاتب الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية في كل المدن السعودية تقريبا.

وارتفعت إيجارات الدرجة الأولى في الرياض، بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 2 ألف ريال سعودي لكل متر مربع في الربع الأول من عام 2024، بينما ارتفعت إيجارات الفئة ب بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 1.2 ألف ريال سعودي لكل متر مربع.

ارتفاع إيجارات المكاتب في جدة والدمام

وفي جدة، ارتفعت أسعار مكاتب الدرجة (أ) بنسبة 23.5% لتصل إلى 1.2 ألف ريال سعودي لكل متر مربع مقارنة بمستويات عام 2021، في حين ارتفعت أسعار مكاتب الدرجة (ب) بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 790 ريالًا سعوديًا لكل متر مربع.

وشهدت إيجارات الدرجة الأولى في منطقة الدمام ارتفاعًا بنسبة 2% لتصل إلى ألف ريال سعودي لكل متر مربع، في حين ارتفعت إيجارات الفئة ب بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى 625 ريالًا سعوديًا لكل متر مربع.

الإيجار هو السبب الأكبر وراء التضخم

أدت الزيادة بنسبة 9.4% على أساس سنوي في أسعار إيجارات الفلل إلى ارتفاع بنسبة 10.4% على أساس سنوي في أسعار قطاع الإيجار الإجمالي في أبريل.

وكان سوق المكاتب في الرياض ضعيفًا في الربع الأول من عام 2024، مدعومًا بنمو بنسبة 4.4٪ في القطاع غير النفطي.

وشهدت المكاتب من الدرجة الأولى معدل إشغال بلغ 98% خلال هذا الربع مع استمرار الطلب في الارتفاع على خلفية خطة التنويع التي تنتهجها السعودية، وبرنامج المقرات الإقليمية.

معدلات الإشغال دون تغيير إلى حد كبير

ارتفعت معدلات الإشغال في مكاتب الدرجة الأولى في الرياض بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 98% بحلول نهاية الربع الأول من العام، في حين ارتفعت معدلات الإشغال في مكاتب الدرجة الثانية في العاصمة بنسبة 8% على أساس سنوي.

أسعار الفنادق تعكس الطلب المتزايد

تؤدي الزيادة في سفريات الشركات، ومؤتمرات الأعمال، والأحداث الرياضية الدولية، إلى ارتفاع أسعار الفنادق في الرياض، وفقًا لنايت فرانك.

وارتفع متوسط الأسعار اليومية في العاصمة بنسبة 26.8% على أساس سنوي إلى 982 ريالاً سعوديًا، في حين انخفضت معدلات الإشغال بنحو 4 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 67%.