تشهد العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة عقد أكبر الصفقات العقارية والإعلان عن تأسيس صناديق عقارية وسط حدث عالمي يجمع أكثر من 85 دولة وأكثر من 300 خبير.



حيث تنعقد فعاليات “منتدى مستقبل العقار 2024″ في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري في الرياض، حيث تجتمع أكثر من 300 متحدث من أكثر من 85 دولة لمناقشة وتحليل جوانب متعددة لصناعة العقار على الصعيدين المحلي والعالمي.

يستعرض اليوم الأول من المنتدى محاور متنوعة تشمل المرونة ومكامن القوة والتمكين والابتكار في صناعة العقار، وتبدأ جلساته بتسليط الضوء على قضايا رئيسية في القطاع العقاري، مثل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق السعودية، وقيادة التحول في صناعة العقار، ومستقبل القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

في اليوم الثاني، تتناول الجلسات محاور مثل صناعة العقار بمنظور رؤية المملكة 2030، وأدوات التفاوض الفعالة في حل المنازعات العقارية، وحلول التمويل الميسر والمستدام، مما يعزز استدامة القطاع العقاري.

تأتي جلسات اليوم الثالث لمناقشة التحديات والفرص الجديدة في منظومة العقار، مع التركيز على دور المرأة في هذا القطاع، وأهمية العقارات المستدامة والصديقة للبيئة.

كما تناقش الجلسات أيضًا أثر البرمجة المعمارية في تطوير المشروعات السكنية.

في الختام، يتوقع أن يشهد اليوم الختامي للمنتدى توقيع العديد من الصفقات العقارية ومذكرات التفاهم في مجالات التطوير العقاري وإنشاء صناديق عقارية، مما يسهم في تعزيز القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي.

“منتدى مستقبل العقار 2024” يسعى إلى تعزيز المعايير المهنية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة العقار، مما يجعل الجلسات وورش العمل، التي تزيد عن 50 جلسة و40 ورشة عمل، فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتكوين شراكات استراتيجية.

يعلن #منتدى_مستقبل_العقار عن مشاركة ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة مسك @miskcity_ksa. تتسم رحلة ديفيد في صناعة العقار بأكثر من 40 عامًا من الخبرة، حيث شملت أعماله استراليا وآسيا، وحاليًا في المملكة العربية السعودية. انضموا إلينا لاستكشاف رؤاه وتجاربه في مجال العقار.



?… pic.twitter.com/GJYp7JHQeD — منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA) January 18, 2024