السعودية، شركة صينية تنفذ 3 مشاريع عمرانية ضخمة بـ 3,6 مليار ريال

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية على موقع “تداول السعودية” اليوم أنه تم بتاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2023 التوقيع على ثلاث اتفاقيات أولية بقيمة 3,6 مليار ريال مع مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية للترتيب لتنفيذ مقاولات بعض المشاريع الواردة في الاتفاقية الإطارية الموقعة في حزيران / يونيو الماضي.

وحددت الاتفاقيات الإطارية الجديدة الموقعة أمس التكاليف التقديرية الأولية لهذه المشاريع بقيمة إجمالية (3.6) مليار ريال سعودي منها (1.5) مليار ريال لمشروع العلياء و(2.1) مليار ريال سعودي للمرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي (التشييد والبنية التحتية).

وتحدد الاتفاقيات الجديدة الدفعات المالية للمقاول وآلية سدادها على أن يتم الاتفاق النهائي لتكاليف المقاولات عقب الانتهاء من تفاصيل وبنود عدد من الخطوات المرتبطة بتحديد التكاليف ومن أهمها التصاميم التفصيلية للمشاريع والمواد والمعدات المقترحة للمشروع علماً بأن المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها هي:

مشروع العلياء: اتفاقية مقاولة المشروع بما في ذلك تنفيذ أعمال البناء كمقاول عام بما يشمل التوريدات اللازمة للمواد والتشطيبات للمباني.

ومشروع العلياء هو مشروع متعدد الاستخدامات ضمن مجمع شبه مغلق يضم قطاعات السكن والمكاتب والضيافة والتجزئة والتعليم تم تصميمها لتستجيب للتوجه العمراني “أنسنة المدن” وبرنامج جودة الحياة الذي يعتمد على المناطق الخضراء وممرات المشاة بهدف إيجاد نمط وجودة حياة جاذبة وفق رؤية المملكة الطموحة “2023”، وتم تصميم هذه المكونات على مساحة أرض (269) ألف متر مربع وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى قرابة (400) ألف متر مربع تحوي فندقاً بعدد (120) وحدة فندقية وحوالي (1500) شقة سكنية منها شقق مخدومة بعدد (414) شقة و(70) وحدة تاون هاوس مزودة جميعها بتقنية المنازل الذكية ومسجد ومناطق خدمات تضم مجموعتين من المكاتب مصممة بمساحات عمل مرنة ترتبط بالفندق وبالمساكن بإطلالة على حديقة بطول كيلومتر تهدف جميعها للاستفادة من الطلب الحالي في السوق للعناصر المتكاملة العالية الجودة، ويرتبط المشروع بمراحل أخرى تعمل جميعها لتكوين سلسلة مستمرة من الحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات المشاة.

علماً بأن الاتفاقية مع المجموعة الصينية تأتي كإضافة تعضّد مقاولة بناء الهيكل الخرساني للعمائر السكنية للمرحلة الأولى التي توفر (264) شقة والتي تم توقيع عقد تنفيذها مع شركة الخريجي للتجارة والمقاولات في 18 يونيو 2023 وفق ما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية.

مشروع جادة العالم الإسلامي المرحلة الأولى: اتفاقية مقاولة المشروع كمقاول عام بما في ذلك تنفيذ أعمال البناء والتوريدات اللازمة للمواد والتشطيبات للمباني للمرحلة الأولى من المشروع.

ويشغل مشروع جادة العالم الإسلامي بكامل مراحله مساحة (900) ألف متر مربع بالمنطقة المرتبطة بمحطة قطار الحرمين السريع التي يرتبط بها من خلال مشروع بوابة المدينة الجاري تنفيذه حالياً. وتم تخطيطه وفقاً للمشاريع التي توفر الخدمات المرتبطة بمحطات النقل نظراً لموقعه وقد تم تخطيط المشروع كمشروع متعدد الاستخدامات وأن يكون داعماً لأهداف وزارة السياحة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بما يوفره من وحدات فندقية وترفيهية وثقافية وتعليمية وما يقدمه من خدمات الضيافة والترفيه والتسوق والسكن وما يرتبط بها من عناصر تكميلية ضمن منطقة فعاليات وترفيه وساحات خضراء ومتاحف ومناطق للتسوق بالطابع المعماري المديني وبمحاكاة الطراز المعماري لعدد من الدول الإسلامية مع كافة الخدمات المساندة لدعم الهدف الاستراتيجي برفع مستوى الخدمات المقدمة وكذلك المساهمة في تغطية الحاجة للمزيد من الغرف الفندقية في المدينة المنورة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة عدد الزوار والمعتمرين إلى 30 مليون شخص سنوياً.

كما يخدم المشروع بشكل مباشر برنامج الإسكان بما يوفره من وحدات سكنية بالإضافة لبرنامج جودة الحياة واستجابته لمبدأ أنسنة المدن وتطوير المناطق الخضراء والحدائق العامة وممرات المشاة كما يضم محلات تجارية ومطاعم ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية ويرتبط المشروع داخلياً ومع بقية العناصر التطويرية الأخرى بمدينة المعرفة بوسائل النقل الذكية الحديثة مثل السيارات الكهربائية. ويوفر المشروع عند اكتمال مراحله ما لا يقل عن (14) ألف غرفة فندقية و(1800) شقة سكنية.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي التي تم توقيع الاتفاقية الأولية الخاصة بها وجهة متعددة الاستخدامات بسلسلة فنادق توفر حوالي (5061) وحدة فندقية، وشققاً سكنية بعدد (743) شقة سكنية، وسوق ومنطقة خدمات وعناصر مساندة.

مشروع جادة العالم الإسلامي المرحلة الأولى: اتفاقية تنفيذ أعمال البنية التحتية:

وتختص الاتفاقية بتنفيذ أعمال مقاولة البنية التحتية للمرحلة الأولى للمشروع بما في ذلك توريد المواد والمعدات.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات ضمن المنتدى الثالث لمبادرة “الحزام والطريق” المنعقد بجمهورية الصين الشعبية، حيث كان التوقيع ضمن رغبة جمهورية الصين في إظهار الدور الذي تقوم به الشركات الصينية للتعاون في تنفيذ كبرى المشاريع العالمية.