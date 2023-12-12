فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تستمر ببناء وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة

تحت مظلة المبادرات المجتمعية التنموية المستدامة، إذ سيستفيد من المشروع بعد اكتماله أكثر من ٥٠٠ مستفيد.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعمل المملكة العربية السعودية على تغطية قطاع الإسكان بعدة مسارات وفئات ضمن برامج متخصصة حسب احتياج الأسر وقدراتها المالية.

ما بين اتفاقية وأخرى تبحث وزارة الإسكان في السعودية عن الحلول من خلال عقد الشراكات المختلفة تساهم فيها مؤسسات خيرية وأخرى خدمية، وغيرها من قطاعات غير ربحية وخدمات مجتمعية تمثلها مؤسسات مالية وبنوكا أهلية.

و ضمن سلسلة من الاتفاقيات وقعت جمعية مأوي الخيرية اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني anb، اليوم، لبناء 100 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي ضمن مشروع (رحَب) المجتمعي، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.

قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية طلال الخنيني، أن مشروع (رحب) يأتي ضمن مجموعة المشاريع التي يتبناها برنامج “الإسكان التنموي”، لتأمين السكن المناسب والملائم للأسر الأشد حاجة.


و في بيان أصدرته الوزارة بهذا الشأن قالت فيه، أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء 100 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج “الإسكان التنموي” في مختلف مناطق المملكة، حيث يتولى البنك العربي الوطني بموجب الاتفاقية تنفيذها تحت مظلة المبادرات المجتمعية التنموية المستدامة، إذ سيستفيد من المشروع بعد اكتماله أكثر من ٥٠٠ مستفيد.

من جانب أوضح المتحدث الرسمي لـ”مأوى” يوسف الفردوس، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية مأوى في التكامل مع الجهات الشريكة والتماثل في تحقيق الأهداف المشتركة والسعي لتفعيلها على أكمل وجه.

للأسر السعودية الأشد حاجة.. اتفاقية لبناء وحدات سكنية في 12 مدينة

يذكر أن مشروع (رَحب) يسعى إلى تقديم نموذج تنموي تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام في تنمية القطاع غير الربحي في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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