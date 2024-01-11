فريق التحرير by فريق التحرير

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قرار حكومي بحظر الملكية في 18 موقعًا عقاريًا بالسعودية

تشمل حدود الحرمين الشريفين ومسارات ومحطات الكهرباء والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى قمم الجبال والمحميات الوطنية والمشاعر المقدسة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” عن قائمة تتضمن 18 موقعًا تم استبعادها من قائمة الأماكن التي يمكن اكتساب الملكية فيها.

وقد تم توضيح هذه الأحكام بموجب الأوامر والتعليمات الرسمية.

ووفقًا للإعلان الصادر عن الأمانة، فإن هذه المواقع تشمل حدود الحرمين الشريفين ومسارات ومحطات الكهرباء والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى قمم الجبال والمحميات الوطنية والمشاعر المقدسة، والأملاك العامة التي تحمل صكوكًا، بالإضافة إلى مواقع الخامات المعدنية ومجاري الأودية والسيول، وكذلك الشعاب والفياض.

وأوضحت الأمانة أن تلك المواقع تشمل أيضًا محميات الحياة الفطرية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى المرافق والخدمات العامة ومناطق مصادر المياه والسدود وحرمها.

وتضم القائمة أيضًا المناطق المخصصة للتعدين والطاقة، فضلاً عن أراضي المراعي والغابات وأراضي المتنزهات البرية والأراضي الساحلية وحرم الحدود.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على استدامة البيئة وضمان استخدام المواقع المعنية للأغراض المخطط لها، وتأكيداً على التزام الحكومة بتنظيم قطاع العقارات والتحكم في عمليات التملك وفقًا للضوابط والأنظمة الرسمية.

وفي سياق تصريحات الأمانة، أشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى حماية المواقع البيئية والثقافية ذات الأهمية الكبيرة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث الوطني.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على التوازن بين التنمية العقارية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.

وأكدت الأمانة على أهمية توعية المواطنين والمستثمرين بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتملك العقارات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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