أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اليوم عن تفعيل “نسبة التمويل المخفضة” على جميع مشاريعها السكنية في الضواحي والمجتمعات العمرانية.



ووفقًا لإعلان الشركة، ستصل نسبة التمويل المخفضة إلى 2.59%، دون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة.

كما تم التعاون مع أربع بنوك محلية رائدة وهي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، والبنك الأول لتنفيذ عقود التمويل.



تشجع الشركة الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية على سرعة استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من هذا العرض الذي يستهدف الوصول إلى 10 آلاف مواطن، وفقًا لأولوية الحجز.



بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، ستبدأ عمليات الحجز من اليوم، حيث يمكن للمهتمين معرفة المشاريع المتاحة من خلال زيارة مكاتب المبيعات أو استخدام منصة سكني الرقمية .



أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اليوم عن تفعيل “نسبة التمويل المخفضة” على جميع مشاريعها السكنية في الضواحي والمجتمعات العمرانية.



تأتي هذه الخطوة الرائدة ضمن مساعي الشركة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.



تعد الشركة الوطنية للإسكان الرائدة في قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث تسعى إلى توفير بيئات سكنية عالية الجودة في الضواحي والمجتمعات العمرانية، وتشكل هذه الخطوة إضافة قوية لتحقيق أهداف الإسكان في المملكة العربية السعودية.

