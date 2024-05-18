فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعقاراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

السعودية تصدر 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة ولوائح تنفيذية

بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية في السعودية 12.1%، وساهمت بنسبة 5.9% في الناتج المحلي للمملكة

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت المملكة العربية السعودية أكثر من 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج خلال المشاركة في معرض “سيريدو” العقاري 2024.

وأكد تيسير بن محمد المفرج أهمية دور القطاع العقاري واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9% وفق إحصاءات الربع الرابع من العام 2023، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.

وقد اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو” 2024، الذي أقيم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.

وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في الهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الدحيم والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد بن عبدالعزيز القرناس، شرحاً مفصلاً عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها مؤخراً.

وشرحا، خلال ورشة عمل ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض، الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين. وشددا على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...