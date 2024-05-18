السعودية تصدر 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة ولوائح تنفيذية

أصدرت المملكة العربية السعودية أكثر من 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج خلال المشاركة في معرض “سيريدو” العقاري 2024.

وأكد تيسير بن محمد المفرج أهمية دور القطاع العقاري واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9% وفق إحصاءات الربع الرابع من العام 2023، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.

وقد اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو” 2024، الذي أقيم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.

وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في الهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الدحيم والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد بن عبدالعزيز القرناس، شرحاً مفصلاً عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها مؤخراً.

وشرحا، خلال ورشة عمل ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض، الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين. وشددا على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.