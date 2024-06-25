السعودية تتأهب لقيادة سوق البناء العالمي بحلول 2028

توقعت شركة “نايت فرانك” أن تتصدر المملكة العربية السعودية سوق البناء العالمي بحلول عام 2028، مدفوعةً بمشاريع ضخمة ونمو قوي في القطاع.

وأشارت “نايت فرانك” إلى أن قيمة إنتاج البناء في السعودية قد تصل إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية 2028، مما يجعلها أكبر سوق بناء في العالم.

وشهدت المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة أنشطة البناء بنسبة 4.3% في عام 2023، لتصل إلى 141.5 مليار دولار.

وتساهم المشاريع العملاقة مثل “ذا لاين” و”البحر الأحمر” و”القدية” في دفع عجلة النمو، حيث توقعت ماكينزي” للاستشارات أن يتجاوز الإنفاق السنوي على المشاريع 175 مليار دولار بين عامي 2025 و2028.

رؤية طموحة لمستقبل البناء

تلعب رؤية السعودية 2030 دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث تستهدف تطوير 660 ألف وحدة سكنية وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، إلى جانب مساحات تجارية ومكتبية واسعة.

وأشار تقرير “نايت فرانك” إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية في مشاريع العقارات والبنية التحتية تجاوز 1.25 تريليون دولار منذ إطلاق الرؤية.

توزيع المشاريع على المناطق

وتتصدر منطقة الرياض المشهد بحصة 38% من قيمة العقود الحالية أي ما يعادل 54 مليار دولار، تليها مكة المكرمة (28.7 مليار دولار) وتبوك (28.5 مليار دولار). وتشكل المشاريع السكنية الحصة الأكبر من نشاط البناء، تليها مشاريع الطاقة والمرافق.

قطاع السكن في الصدارة

وبحسب التقرير يحتل القطاع السكني مكانة الصدارة في قطاع البناء السعودي، حيث يمثل 31% من إجمالي قيمة الإنتاج في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول 2028. ويليه قطاع الطاقة والمرافق بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول 2028.