السعودية: تسجيل آلاف القطع العقارية في الرياض والقصيم والشرقية

أعلن السجل العقاري السعودي، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 47,257 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض: جزء من حي النور، جزء من حي غرناطة، جزء من حي عريعرة، جزء من حي السيح، حي القادسية، حي الحمراء، حي المنار، حي سمنان، حي الروضة، حي الخالدية، حي الصناعية، حي الربوة، حي الريان، حي الندى، حي النفل، ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة السليل: حي الشفاء، حي الديرة، حي الملك عبدالعزيز، حي الزهراء، حي الروضة، حي النخيل، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة حوطة سدير: حي العزيزية، حي النهضة، حي الياسمين، حي الشفا، فيما يشمل التسجيل الحي التالي بمحافظة الغاط: حي المستقبل.

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية: سوق الماشية، حي المروج، حي المحمدية، حي العزيزية، حي الشهداء، مخطط ميدان الملك فهد للهجن، جزء من مخطط السلمانية، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة القصيم في محافظة عيون الجواء: حي الأفق، حي المرقب، حي المنتزة، حي المنطقة الصناعية، حي النزهة، حي النهضة، حي غاف الجواء، حي روض الجواء، حي الرفيعة، حي أوثال، حي شرق أوثال، حي شمال أوثال، حي غرب أوثال، جزء من حي غرب بريدة، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القوارة: حي الربوة، حي الروضة، حي الريان، حي السلام، حي الصفاء، حي القادسية، حي المنتزة، حي النور، حي الهجرة.

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 12 فبراير 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري؛ التابع لـ الهيئة العامة للعقار السعودي، ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقاً لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.