السعودية، ترسية أعمال البنية التحتية لأكبر مشروع عقاري في تبوك

أرست الوطنية للإسكان NHC في السعودية أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى لأكبر مشروع عقاري في منطقة تبوك في ضاحية القادسية التي تمتد على مساحة تتجاوز مليونين و300 ألف متر مربع، موفرةً أكثر من 2800 وحدة سكنية.

وتقع الضاحية في منتصف مدينة تبوك كونها أكبر ضاحية تطوير عقاري في المنطقة وعلى أهم الطرق الرئيسية، وتعد قريبة من العديد من الأماكن والمرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية والحدائق العامة.

وتهدف الوطنية للإسكان من وراء المشروع العقاري الضخم لتهيئة البيئة المناسبة من خلال تقديم خياراتٍ نوعية تمنح مواطني منطقة تبوك مستقبلًا نظام حياة متكامل يتجاوز المسكن إلى بيئة حيوية تراعي احتياجاتهم وتقدم لهم نموذجاً مثالياً للسكن العصري وفق أعلى معايير جودة الحياة بمرافق وخدمات ترفيهية وتعليمية وتجارية وصحية، إضافة إلى تخطيط المشاريع بطريقة تدعم الاستدامة بوفرة المسطحات الخضراء ووجود مسارات مخصصة للمشاة والدراجات، مما تتيح للسكان الاستمتاع والاستقرار في مجتمع متكامل.

وتعتبر الشركة الوطنية للإسكان أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في السعودية التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواح و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون متر مربع تتسع لأكثر من مليون مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.