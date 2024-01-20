السعودية تحدد نهاية فبراير لتقديم عطاءات أطول برج في العالم

منحت شركة جدة الاقتصادية المقاولين مهلة حتى نهاية شباط / فبراير المقبل لتقديم عطاءاتهم للحصول على عقد لاستكمال العمل في أطول برج في العالم، وهو مشروع برج جدة الذي يزيد ارتفاعه عن 1000 متر في المملكة العربية السعودية، كما أوردت مجلة “ميد”.

وقد تواصلت مجموعة من الشركات المحلية والعالمية مع المطور بشأن العمل في المشروع. واستأنفت شركة جدة الاقتصادية العمل في مشروع برج جدة. ومن المتوقع أن يشكل المقاولون مشاريع مشتركة تضم شركاء محليين ودوليين. ومن المعلوم أن المقاولين قد زاروا الموقع. وقامت شركة جدة الاقتصادية بإجراء تقييم مستقل للهيكل قبل إصدار المناقصة. وتم الانتهاء من أعمال الأساسات للبرج الذي حطم الأرقام القياسية، كما تم الانتهاء من ثلث أعمال البناء للبنية الفوقية للبرج، والتي بدأت في أوائل عام 2010 مع مجموعة بن لادن السعودية المحلية كمقاول.

وأكملت شركة باور الألمانية أعمال الأساسات للبرج. وقد دعت شركة جدة الاقتصادية لضمانات الأداء أو السندات المقدمة من مجموعة بن لادن السعودية. وقال مصدر مقرب من المشروع إن قيمة السندات تبلغ 653 مليون ريال (174 مليون دولار).

وعلى الرغم من أن مجموعة بن لادن السعودية لم تعد تعمل كمقاول في المشروع، إلا أن الفريق الاستشاري ظل كما هو، فالهندسة المعمارية هي شركة أدريان سميث وجوردون جيل ومقرهما الولايات المتحدة، والمستشار الهندسي هو دار الهندسة في لبنان (شاعر وشركاه). والمساهمون في الشركة هم شركة المملكة القابضة بحصة 40%، ومجموعة بخش بحصة 40%، ومجموعة الشربتلي بحصة 20%.

وسيكون برج جدة أطول من برج خليفة في دبي بأكثر من 172 متراً. وهو محور تطوير شركة جدة الاقتصادية. وتغطي المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل البرج الرئيسي، مساحة قدرها 1.5 كيلومتر مربع.

يذكر أن شركة جدة الاقتصادية المحدودة (JEC) تأسست عام 2009 نتيجة مشروع مشترك من شركة المملكة القابضة، التي تمتلك فيها حصة كبيرة، وشركة أبرار القابضة، وشركة قلعة جدة، ومجموعة بن لادن السعودية.