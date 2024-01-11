السعودية تبني مستقبلاً خاليًا من الكربون مع ثورة الخرسانة

وقعت شركة “روشن” السعودية المتخصصة في التطوير العقاري اتفاقية شراكة مع شركة “بارتانا أرابيا” المتخصصة في تقنيات المناخ، لبناء مصنع مستقبلي ينتج خرسانة خالية من الكربون. هذه الشراكة المبتكرة تهدف إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير وإحداث نقلة نوعية في البناء بالمملكة العربية السعودية.

وأشار بيان للشركتين إلى أن الخطة تهدف لبناء منشأة لتقديم أرضيات خالية من الكربون في البداية، ليصبح لديها لاحقاً القدرة على إنتاج الخرسانات والبلاط والحلول الجاهزة والصب في المكان بمرور الوقت.

ستسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف “روشن” الطموحة لبناء أكثر من 400 ألف منزل صديق للبيئة و1000 مدرسة ومسجد بحلول 2030، مع خلق أكثر من 100 وظيفة خضراء ودعم مسيرة البناء الطموحة في المملكة.

سر “بارتانا” يكمن في تركيبة خرسانة فريدة مصنوعة من مواد معاد تدويرها، بما في ذلك المحلول الملحي، ولا تتطلب أسمنت بورتلاندي أو تسخينًا. وتحول عملية خلط خاصة تحبس ثاني أكسيد الكربون بشكل سلبي، ما يجعل المباني والبنية التحتية المصنوعة منها أشبه بأشجار تتنفس الهواء النقي!

أهمية هذه الشراكة تتجاوز حدود العقارات. فتقنية “بارتانا” تعالج مشكلة انبعاثات البناء المرتفعة في السعودية، كما تحوّل مخلفات محطات التحلية الملوثة للمياه إلى مواد مفيدة، متماشية مع “رؤية 2030” لتحقيق “صفر انبعاثات” بحلول 2060.

بأرقام ملموسة، تقدّر “بارتانا” أن 100 ألف منزل مبنية من خرسانتهم ستعادل امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر عن أكثر من مليون سيارة سنويًا!

سيوفر المصنع الجديد أيضًا “رصيدات كربونية” عالية الجودة يمكن للشركات السعودية استخدامها لتعويض انبعاثاتها، وتعزز سمعة “روشن” الرائدة في تبني التقنيات الخضراء، بعد نجاحها في بناء أول “منزل سلبي الكربون” في جزر البهاما وشراكاتها الأخرى المستدامة.