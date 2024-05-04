السعودية.. الزكاة والضريبة والجمارك تجري تعديلات جديدة على “التصرفات العقارية”

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، عن تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

وتضمنت التعديلات استثناءات جديدة وتعديلات على تاريخ الاستحقاق ومشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السعودية “واس”.

ومن أبرز هذه التعديلات، توسيع نطاق الاستثناءات حيث تم توسيع نطاق الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية ليشمل نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها، بشرط أن يكون العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، بغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.

كما أوضحت الزكاة والضريبة أنه تم توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي.

وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق، وذلك بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.

وتشجيعا طرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام، تم تعديل أحكام اللائحة بحيث لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى.

كما تم تعديل استحقاق ضريبة التصرفات العقارية في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) ليكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.