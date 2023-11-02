السعودية الأولى عالمياً في نشاط البناء

يكشف أحدث تقرير لرصد البناء العالمي الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، أن المملكة العربية السعودية تواصل إظهار أقوى قراءة لمؤشر نشاط البناء الرئيسي (CAI) على مستوى المقارنة الإقليمية ومقارنة بجميع الأسواق الأخرى التي يتم تتبعها عالمياً في الربع الثالث من العام الجاري، في حين تظل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل الدول أداءً على مستوى العالم في قطاع البناء والتشييد.

ولا تزال نتائج الربع الثالث من عام 2023 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا تشير إلى وجود خلفية قوية لسوق البناء. وفي الواقع، لا تزال أعباء أعمال البناء تشهد ارتفاعاً في جميع القطاعات على المستوى الإقليمي الرئيسي، مدفوعة بالنمو القوي بشكل خاص في نشاط التطوير السكني الخاص. علاوة على ذلك، تشير توقعات الاثني عشر شهراً إلى استمرار التوسع القوي في إنتاج البناء، حيث تظهر معظم الدول في جميع أنحاء المنطقة توقعات إيجابية.

ومن وجهة نظر إجمالية إقليمية، سجل مؤشر نشاط البناء الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا قراءة +34 في الربع الثالث، وهذا أعلى من الرقم السابق +25 ويمثل أقوى قراءة منذ تشكيل السلسلة في أوائل عام 2020. وعلى هذا النحو، يشير هذا المقياس إلى مزيد من التعزيز في الزخم، مع استمرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في التفوق بشكل مريح على جميع مناطق العالم الأخرى في الوقت الحاضر.

نمو نشاط البناء في السعودية والإمارات وعدة دول أخرى

وتواصل المملكة العربية السعودية إظهار أقوى قراءة لمؤشر نشاط البناء الرئيسي على مستوى المقارنة الإقليمية ومقارنة بجميع الأسواق الأخرى التي يتم تتبعها عالمياً. وفي أماكن أخرى، تم نشر قراءات متفائلة لمؤشر مؤشر التضخم في موريشيوس والإمارات العربية المتحدة وعمان ونيجيريا ومصر، حيث شهدت كل سوق نمواً واسع النطاق في أعباء أعمال البناء خلال الربع الثالث. وفي الطرف الأضعف من الطيف، لا يزال مؤشر نشاط البناء الرئيسي في قطر سلبياً للغاية، مدفوعاً بمزيد من الانخفاض في أعباء العمل في جميع القطاعات.

ولا يزال نشاط البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً وثابتاً. وتعد صناعة البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين القطاعات الرائدة عالمياً في استفسارات الأعمال الجديدة، والتي جاءت بقراءة + 54% خلال هذا الربع – وهو أقوى رقم منذ بدء المسح في الإمارات العربية المتحدة قبل خمس سنوات.

سجل مؤشر نشاط البناء الرئيسي قراءة إيجابية للغاية +45%، في حين أعلن القطاع السكني الخاص عن أقوى معنويات عند +56% مع وجود جميع القطاعات الأخرى في عمق المنطقة الإيجابية.

وفي حين تظل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل الدول أداءً على مستوى العالم في قطاع البناء والتشييد، إلا أن المزيد من النمو يعوقه نقص العمالة والمهارات وارتفاع تكاليف المواد. مثل الأسواق الأخرى، تعاني المهن الماهرة من نقص خاص في العرض، بالإضافة إلى الأدوار الأخرى التي تتطلب متطلبات عالية من المهارات والخبرة، مثل مساحي الكميات والمديرين.

وفي حين أن ارتفاع التكاليف ونقص العمالة لا يزال يشكل تحدياً لقطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه يواصل إظهار المرونة من خلال نشاط البناء المتزايد باستمرار واستفسارات الأعمال الجديدة. وفي ظل الظروف الحالية، ينبغي أن تظل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الأسواق في قطاع البناء العالمي.