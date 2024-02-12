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السعودية.. ارتفاع أسعار العقارات السكنية وانخفاض التجارية

شهد الربع الأخير من العام المنصرم استقراراً نسبياً في سوق العقارات السعودية حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة ضئيلة.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار العقارات السكنية وانخفاضًا طفيفًا في أسعار العقارات التجارية خلال الربع الأخير من عام 2023.

وارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وبنسبة 0.1% على أساس ربعي.

وأظهرت البيانات ازدياد أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6%، وأسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

في المقابل انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وأسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

كما تراجعت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

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فريق التحرير

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