السعودية.. ارتفاع أسعار العقارات السكنية وانخفاض التجارية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار العقارات السكنية وانخفاضًا طفيفًا في أسعار العقارات التجارية خلال الربع الأخير من عام 2023.

وارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وبنسبة 0.1% على أساس ربعي.

وأظهرت البيانات ازدياد أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6%، وأسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

في المقابل انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وأسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

كما تراجعت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9% على أساس سنوي.