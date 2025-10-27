السعودية، البدء في بيع مشروع ترف بامتيازات خاصة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) السعودية عن بدء بيع المرحلة الخامسة من مشروع “ترف” في وجهة خزام والمرحلة الثالثة من مشروع “سنايا” في وجهة الربى في مدينة الرياض.

ويُعد مشروع “ترف” نموذجاً لمجتمع فاخر يمنح سكانه تجربة سكنية متكاملة في بيئة آمنة ومصممة بعناية، لتواكب تطلعات عملاء NHC ويضم أكثر من ألفي وحدة سكنية فاخرة بامتيازات خاصة، ومتنوعة بين الفلل والتاونهاوس، بمساحات تتراوح بين 247 و445 متراً مربعاً، وبأسعار تنافسية تتيح فرص تملك نوعية، ويقع ضمن وجهة خزام شمال مدينة الرياض وبالقرب من حديقة خزام الكبرى، ويوفر مرافق متكاملة تشمل حدائق داخلية، ومراكز تجارية ومجتمعية، ومدارس، ومساجد، ما يجعله خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار.

ويأتي مشروع “سنايا” ضمن المشاريع الحيوية التي تعكس توجه الشركة في تعزيز المعروض العقاري وتنمية الوجهات العمرانية المتكاملة في العاصمة، إذ يضم 1,840 وحدة سكنية متنوعة تشمل 1,484 فيلا بمساحات تصل إلى 406 أمتار مربعة، إلى جانب 356 تاون هاوس بمساحة 247 متر مربع، ويتميز بموقع ضمن وجهة الربى شرق الرياض، وتتمتع ببنية تحتية متقدمة، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية، وحدائق ومسطحات خضراء تتجاوز مساحتها (800 ألف متر مربع، وتحظى بموقع حيوي يربطها بعدد من المعالم والمرافق المهمة، ما يمنح سكانها نمط حياة عصري ومتكامل.

وتدعو الشركة الوطنية للإسكان، الذراع الاستثماري لوزارة البلديات والإسكان السعودية، الراغبين في التملك بالمرحلة الثالثة من مشروعي ترف وسنايا والاطّلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني والحجز عبر الضغط على الرابط هنا.