السعودية، اقتراب انتهاء التسجيل العيني للعقار في أحياء بالمنطقة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ 14878 قطعة عقارية في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بنهاية يوم الخميس المقبل 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضحت الهيئة التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في 20 حياً بمحافظة الأحساء هي حي الريان وحي المثلث وحي الواحة وجامعة الملك فيصل الأول وجامعة الملك فيصل الثاني وجامعة الملك فيصل الثالث ومنسوبو التعليم الأول وحي هجر وجزء من الحزام الأخضر وجزء من حي الدوحة وجزء من منطقة الغويبة الزراعية وحي المجيدية وحي الجوهرة وحي العاصمة ومجمع الدوائر الحكومية الثاني وحي العزيزية الثاني وحي السنيدية وحي منيفة وحي البستان وحي المزروعية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت ” الهيئة ” أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.