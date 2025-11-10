السعودية، إيجار تطلق خدمة حفظ مبلغ الضمان إلكترونياً وتعيدها تلقائياً للمستأجرين

أطلقت شبكة إيجار التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية خدمة “حفظ مبلغ الضمان” في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وحماية الحقوق المالية بين المؤجرين والمستأجرين في المملكة العربية السعودية.

وذكرت “إيجار” في تغريدة عبر منصة إكس أن الخدمة تُعد إحدى أدوات الحوكمة المالية في القطاع الإيجاري، إذ تتيح حفظ مبالغ الضمان إلكترونياً لدى جهة محايدة، تُعيد المبلغ تلقائياً للمستأجر بعد تسليم الوحدة دون أضرار.

وأضافت أن مبلغ الضمان محفوظ إلكترونياً لضمان علاقة مالية عادلة بين المؤجر والمستأجر، يُحفَظ مبلغ الضمان إلكترونياً لدى جهة محايدة عبر إيجار.

وأكدت “إذا تم الاتفاق على مبلغ ضمان، فيجب إضافته ضمن بنود العقد لضمان حفظ الحقوق”.

آلية الحفظ والاسترداد

-يُحجز المبلغ من محفظة المستأجر بشكل إلزامي عند توثيق العقد.

-يُعاد تلقائياً بعد تسليم الوحدة دون أضرار وفق نموذج تسليم معتمد من الطرفين.

-يُسهم النظام في خفض النزاعات وترسيخ الشفافية في التعاملات المالية.

وتهدف الخدمة إلى تحقيق العدالة والموثوقية في التعاملات الإيجارية، وتقليل الخلافات المالية التي قد تنشأ بين الأطراف عند انتهاء العقود، بما يعزز من جاذبية السوق العقارية السعودية ويواكب مستهدفات رؤية 2030 في تطوير بيئة سكنية وتنظيمية أكثر كفاءة.

ويرى مختصون في القطاع العقاري أن الخدمة الجديدة ستسهم في رفع الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحسين تجربة الإيجار الإلكترونية عبر توفير ضمان مالي آمن ومحايد، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في إدارة العقود وتقليل النزاعات في سوق الإيجارات بالمملكة العربية السعودية.

تُعد خدمة "حفظ مبلغ الضمان" إحدى أدوات الحوكمة المالية في "إيجار"، إذ تُحفظ المبالغ إلكترونيًا لدى جهة محايدة وتُعاد تلقائيًا بعد تسليم الوحدة دون أضرار بما يضمن العدالة ويحد من الخلافات بين الأطراف.#إيجار #الضمان_الإيجاري pic.twitter.com/clA8F1ftD1 — إيجار (@ejar_sa) November 10, 2025