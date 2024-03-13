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توقعات بنمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024

وكالة ستاندرد آند بورز، تتوقع نمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024، مع نظام الإقامة المميزة الجديد.

فريق التحرير by فريق التحرير
توقعات بنمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024
توقعات بنمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024

من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي نمواً قوياً في عام 2024 مدفوعاً بزيادة الاستثمار، والأنظمة المرنة، والسياسة النقدية الداعمة للنمو، وفقاً لتقرير التصنيفات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية.

وتعد هذه التوقعات أخبار جيدة للقطاع العقاري السعودي، وخاصة المطورين العقاريين، إذ انخفض الطلب على العقارات العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وضغط الأسعار.

تزايد الطلب على قطاع العقاري

توقعات بنمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024

مع توقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2024 بالتزامن مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يحصل الطلب على التمويل العقاري على دفعة، مما يساعده على الارتفاع بعد انخفاض بنسبة 34% في عام 2023.

ومن المفترض أن يؤدي نظام الإقامة المميزة الجديد إلى جعل العقارات السعودي أكثر فعالية، ويرتفع الطلب عليها من الأجانب الذين أنشئوا متاجر في المملكة، كما أن وجود صناعة خارج الخارطة منظمة بشكل أفضل سيعزز الطلب أيضًا في القطاع العقاري السعودية.

ارتفاع الطلب الأجنبي على العقارات السعودية

توقعات بنمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024

وهناك دلائل على ارتفاع الطلب الأجنبي على العقارات السعودية، حيث تستعد الحكومة لتخفيف قواعد الملكية لغير السعوديين.

وبحسب استطلاع أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، يتطلع حوالي 22% من المستثمرين المسلمين ذوي الثروات العالية الذين شملهم الاستطلاع إلى شراء العقارات في المملكة هذا العام، فيما يتطلع 33% منهم إلى القيام باستثمارات خلال الـ 24 شهرًا المقبلة.

توجهات الاستثمار العقاري في السعودية

توقعات بنمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024

وقد شمل الاستطلاع، آراء 506 مسلماً من 9 دول لقياس التوجهات تجاه الاستثمار العقاري في المملكة.

وتصدرت مكة القائمة بنسبة 30%، تليها الرياض بنسبة 25%، والمدينة المنورة بنسبة 19%.

أظهر المشاركون في الاستطلاع أن إجمالي الطلب على شراء العقارات في المدن المقدسة يبلغ حوالي 2 مليار دولار، مع اهتمام 84% ممن شملهم الاستطلاع.

وعبر 48% من المهتمين بشراء العقارات في مكة، عن رغبتهم في جعلها محل إقامتهم الأساسي، و40% من الراغبين في الاستثمار في مكة مستعدون لإنفاق أكثر من 5 ملايين دولار (مع متوسط ميزانية المشتريات في المدن المقدسة يصل إلى 4.7 مليون دولار).

توقعات بنمو قوي للقطاع العقاري السعودي في عام 2024

وتتضمن خطط الإقامة المتميزة في المملكة، التي تم الكشف عنها في يناير، خيارات مرتبطة بملكية العقارات، وهي خطوة رئيسية في فتح السوق المحلية أمام مشتري المنازل الأجانب.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...