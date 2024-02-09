في الرياض بيع منازل لجميع الفئات دون شروط الدعم السكني



دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع مرسية زون 4، الذي يعد أحدث وجهة عمرانية متكاملة في ضاحية خزام بشمال مدينة الرياض.



يتميز مشروع مرسية زون 4 بموقعه الاستراتيجي في قلب الضاحية، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 280 ألف متر مربع، محاذاةً لـ “خزام مول”، ويضم مرافق حيوية مثل مدرسة عالمية، ومسجداً، وعيادة صحية، وحضانة أطفال، إلى جانب مسطحات خضراء تعزز جودة الحياة والنقاء.



وتتضمن وحدات المشروع أكثر من 600 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 200م و 385م، مع معايير هندسية عالية الجودة وتصاميم عصرية. وتوفر المرافق المتعددة المتوفرة في المشروع، والتي يمكن الوصول إليها عبر مسارات آمنة للمشاة في غضون 10 دقائق، نظام حياة صحي ومتكامل يُعيد صياغة مفهوم السكن في المنطقة.



يأتي هذا المشروع في إطار مجموعة مشاريع مرسية التي تمتد على مساحة تزيد عن 2.7 مليون متر مربع، لتوفير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تصل إلى 5570 وحدة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس. تُعتبر ضاحية خزام المضيافة لهذه المشاريع، حيث تتجاوز مساحتها 30 مليون متر مربع وتضم 50 ألف وحدة سكنية، مع بيئة حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة.



تحتضن الضاحية أيضًا ثاني أكبر حديقة في المملكة، حديقة “ضاحية خزام الكبرى”، التي تمتد بمساحة 4.5 مليون متر مربع، وتسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتمكين السكان من الاستمتاع بالطبيعة ونمط حياة صحي ومميز في شمال الرياض.

بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسمو أمين الرياض، نطلق أحدث وجهة عمرانية "زون 4" في مشروع مرسية في قلب #ضاحية_خزام، الذي سيوفّر أكثر من 600 وحدة سكنية في موقع حيوي بالقرب من خزام مول، وسيضم مدرسة عالمية ومرافق صحية وترفيهية وتجارية تخدم سكّان الحي وتقدّم لهم… pic.twitter.com/Zhv4ULtcPT — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) February 8, 2024