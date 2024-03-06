خطط لبناء أطول مبنى في العالم بالرياض.. ضعف ارتفاع “برج خليفة”

تعمل شركة “فوستر آند بارتنرز” البريطانية، على تصميم ناطحة سحاب، لتصبح أطول مبنى في العالم، يبلغ ارتفاعها 2 كم في الرياض، أى ضعف ارتفاع حامل الرقم القياسي الحالي برج “خليفة”، وبتكلفة تبلغ عدة مليارات الدولارات.

خطط لبناء أطول مبنى في العالم بالرياض

ومن الممكن أن نرى أطول مبنى في العالم في الرياض، حيث تشير تقارير إلى أن استوديو الهندسة المعمارية البريطاني “فوستر آند بارتنرز”، يعمل على تصميمات لناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 2 كيلومتر في الرياض، فيما يمكن أن يكون أطول مبنى في العالم ليتفوق على برج “خليفة” في دبي، حسبما ذكرت مجلة المهندسين المعماريين في تقرير حصري لها أمس.

وسيتم بناء المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات في موقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة.

ضعف ارتفاع “برج خليفة”

المشروع، الذي يقال إنه مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيكون ضعف ارتفاع أطول مبنى في العالم حاليا، وهو برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا.

وأخبرت المصادر في تقرير مجلة المهندسين المعماريين، أن شركة الهندسة المعمارية والهندسية العالمية العملاقة سكيدموري أوينغس وميريل “SOM”، وغيرها من دور التصميم العالمية كانت تعمل على تصميمات المشروع.

وقامت “SOM”، بتصميم برج خليفة الذي تم الانتهاء منه في عام 2010.

والبرج الخاص بصندوق الاستثمارات العامة، هو أطول مبنى حاليًا في الرياض، ويبلغ ارتفاعه 385 مترًا، ويقع في مركز الملك عبد الله المالي، وتم تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية والهندسة المحلية “Omrania”، ودار الهندسة المعمارية والهندسة “HOK”، ومقرها الولايات المتحدة.

رقم قياسي لشركة “فوستر آند بارتنرز”

سيتفوق البرج المخطط له على أطول تصميم حالي لشركة “فوستر آند بارتنرز”، وهو المقر الرئيسي العالمي لجيه بي مورغان تشيس، والذي يبلغ طوله 423 مترًا، في 270 بارك أفينيو، نيويورك، والذي يقترب من الاكتمال.

كما تعمل شركة “فوستر آند بارتنرز” أيضًا على عدد من المشاريع الأخرى، بما في ذلك التوسعات في مطار العاصمة – أعيدت تسميته بمطار الملك سلمان الدولي – بعد فوزها في مسابقة منفصلة لتطوير هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 57 كيلومترًا مربعًا في أواخر عام 2022.

وتعمل هذه الممارسة الآن على 3 مطارات على الأقل في المملكة العربية السعودية.

وكشفت أحدث بيانات مالية لـ “فوستر آند بارتنرز”، عن عام حافل لأكبر ممارسة للهندسة المعمارية في المملكة المتحدة، حيث قفز دخل الرسوم بمقدار 57.6 مليون جنيه إسترليني، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 290 مليون جنيه إسترليني.

وزاد حجم مبيعاتها بشكل ملحوظ في الشرق الأوسط، حيث تضخمت الإيرادات من 83 مليون جنيه إسترليني إلى 118.2 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2023.