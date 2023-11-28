الذكاء الاصطناعي، اعادة اكتشاف صناعة العقار في المملكة العربية السعودية

يشهد العالم ثورة تقنية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع نواحي الحياة من التعليم والابحاث الى الترفيه والالعاب وحتى السياسة والتصنيع والاقتصاد. وهنا يجب ان نتوقف قليلا…وربما نتوقف طويلا عند أحد أهم روافد الاقتصاد ويضا أحد أقوى محركات التصنيع وهي صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري.

على مدار عقود ممتدة ظلت قواعد ممارسة اللعبة في صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري ثابتة وراسخة يدركها ويمارسها شيوخ الصنعة بمهارة واقتدار الى ان اصبحت بحق ثاني اهم روافد الاقتصاد الوطني بعد صنااة النفط والغاز وغدت من اهم الصناعات الجاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية محليا في المملكة وايضا اقليميا في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

والان مع بزوغ هذه الثورة التقنية في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تبرز معها حزمة من التساؤلات عن تأثير هذه التطبيقات على صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري في المملكة.

هذه التساؤلات والاجابة عنها قد ثمثل مجموعة ذهبية من الفرص التي يجب على شيوخ الصنعة اقتناصها والاستمرار في الريادة وقيادة السوق. والعكس صحيح تماما فمن يتراخى سيتراجع وستمثل هذه التطبيقات مجموعة من التحديات وربما من التهديدات التي تجبر المتراخين علي أن يفسحوا المجال للاعبين و لمنافسين جدد يتقنون استخدام تلك التطبيقات في اعادة اكتشاف بل وربما تغيير قواعد اللعبة محليا في المملكة واقليميا في المنطقة.

وفي مقالنا هذا نبحر قليلا بين شاطئين لهذه التساؤلات دون تعمق قد يكون مملا ودون إيجاز قد يكون مخلا.

الشاطئ الاول هو الفهم المبدئي والمبسط لمفاهيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أما الشاطئ الثاني فهو استكشاف تأثير تلك التطبيقات على اعادة اكتشاف بل وربما تغيير قواعد اللعبة في صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري.

للابحار من الشاطئ الاول علينا أولا ان نلقي الضوء على ثلاثة مفاهيم أساسية وهي على الترتيب مفهوم الذكاء الاصطناعي ثم مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي/ أو بالأحرى التخليقي وأخيرا مفهوم تطبيقات وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فالذكاء الاصطناعي بمفهومه العريض – وليس العميق – هو استخدام الحواسيب لتحليل قواعد البيانات المعقدة والكبيرة ومن ثم تغذيتها إلى حواسب أخرى لها القدرة على التعلم العميق باستخدام خوارزميات ذكية تمكنها من استيعاب الخبرات المتراكمة وفهم المواقف المعقدة بما في ذلك التراكيب اللغوية البشرية والتفاصيل الدقيقة التي لا تكاد تظهر للغة الجسد.و من ثم توظف هذه الحواسيب كل تلك القدرات لتحليل البياات و استخلاص المعرفة بل واتخاذ افضل القرارات المبنية على تلك المعرفة.

أما مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي فهو يتخطى المفهوم السابق الى القدرة على توليد بيانات ومعلومات معرفة مستقبلية تمكن من ابتكار تصاميم جديدة وحتى صور ورسومات ومقالات ونماذج رياضية بناءا على ذلك استحداث حلول للمشاكل بشكل ابداعي وابتكاري مبني على المعرفة التي استحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وهنا يبرز المفهوم الثالث وهومفهوم تطبيقات وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. حيث تمتد تطبيقاته كما ذكرنا الى جميع نواحي الحياة وعلى رأسها صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري.

والآن إلى الشاطئ الثاني حيث استكشاف تأثير تلك التطبيقات على اعادة اكتشاف بل وربما تغيير قواعد اللعبة في صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري.

صناعة الاستثماروالتطوير العقاري هي صناعة مركبة ومعقدة تحتوي على العديد من الخطوات ومراحل زمنية مختلفة وتتداخل فيها خبرات كثيرة جدا منها الفنية والاقتصادية والاجتماعية والهندسية والتسويقية والتمويلية.

فهي تبدأ مجتمعيا من تخطيط الأراضي الخام والاستخدام الأمثل للأراضي المخططة بشكل يتناغم مع التركيبة المجتمعية للسكان ومعدلات النمو. واقتصاديا مع احتياجات المجتمع وتوازن قوى العرض والطلب.وهندسيا مع التقنيات الهندسية المتاحة في التصميم والانشاء وادارة المشاريع. وصولا الى التسويق والمبيعات ونماذج التسعير الامثل لكل من المشتري والمطور. وأخيرا نماذج إدارة الأصول والعقارات والتشغيل والصيانة والتي تحقق قواعد الكفاءة والفاعلية واالاستدامة لتلك الثروة العقارية على مختلف أنواعها.

كل هذه المراحل والتشابكات المعقدة تخضع لنماذج مالية معقدة و لحسابات دقيقة للتكلفة والتسعيروللربح والخسارة وكيفية التمويل وسيناريوهات ادارة المخاطر وذلك على مدار المراحل الزمنية المختلفة والتي قد تمتد للعديد من السنوات بحسب نوع وحجم مشروع التطوير العقاري.

وبنظرة عريضة – وليست متعمقة – على كل المكونات لتلك الصناعة المعقدة يتضح وبجلاء كم البيانات الضخمة والمتغيرات العديدة والسيناريوهات المختلفة للمخاطر والتي تضفي تعقيدات هائلة وتحديات غير مسبوقة لقادة الاستثمار والتطوير العقاري من أجل إيجاد حلول للمشاكل و القدرة على اتخاذ القرارات. كل هذه المكونات هي بالضبط ما ينطبق عليها الحاجة الى استخدام مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في الماضي كان – ولا يزال – قادة و شيوخ صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري في المملكة يديرون هذه المنظومة المعقدة بالطرق التقليدية والتي ترسخت على مدار العقود الماضية.

أما الان فمع هذه الثورة التقنية تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومع التقدم الرهيب في التقنيات الهندسية والمالية المستخدمة في صناعة التطوير العقاري و الاستثمار العقاري ومع هذا الطوفان الهائل من تدفق الخبرات والاستثمارات الاجنبية من العالم كله أصبح لزاما على قادة تلك الصناعة في المملكة أن يواكبوا تلك التحديات وأن يحولوها الى فرص سانحة يستفيدون فيها من القدرات الكنولوجية الهائلة للشباب السعودي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والفرص االهائلة التي تخلقها المشاريع غير المسبوقة لبرامج واستثمارات الرؤية 2030 والتي يتسابق بل ويتهافت المستثمرون والمطورون العقاريون من أنحاء العالم للمجئ الى المملكة في كافة ربوعها لاقتناص تلك الفرص. فأبناء الوطن أولى وأقدر من الآخرين على مواكبة هذه الثورة التقنية وعلى تطوير الثروة العقارية وعلى المساهمة في التنمية الشاملة لكافة ربوع الوطن الحبيب.