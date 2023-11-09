فريق التحرير by فريق التحرير

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الصندوق العقاري السعودي يفعل الدعم الفوري لـ 150 ألف ريال

سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي “سكني” الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.

وبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.


وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.

وبين أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي ” البناء الذاتي” من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية وفر “خدمة “صمم دعمك” من خلال منصة المستشار العقاري والتي تتيح للمستفيدين اختيار المنتج السكني المناسب، وتصميم دعمهم بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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