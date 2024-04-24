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الصندوق العقاري السعودي يصرف الدعم السكني اليوم ويؤكد المواعيد

صندوق التنمية العقارية يُودع 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر إبريل 2024، ويؤكد استمرار موعد الإيداع دون تغيير ليضمن الصندوق تقديم الخدمات بثبات وموثوقية، مما يوفر الاستقرار والتيسير للمستفيدين.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم أنه قام بإيداع مبلغ يصل إلى 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج ‘سكني’ لشهر إبريل 2024.

ووفقًا لرئيس الصندوق التنفيذي، منصور بن ماضي، تم تخصيص هذا المبلغ لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المختلفة، موضحا أن هذا المبلغ يشكل جزءًا من الدعم المستمر لبرنامج “سكني”، حيث تم تخصيصه لدعم أرباح عقود الدعم السكني المتنوعة خلال هذا الشهر.

وأوضح بن ماضي أن إجمالي الدعم المودع في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” منذ إعلان التحول في يونيو 2017 وحتى أبريل 2024 بلغ حوالي 58.4 مليار ريال، مؤكدًا استمرارية موعد إيداع الدعم الشهري في اليوم 24 من كل شهر ميلادي.

وفي سياق آخر، أشار بن ماضي إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومستفيدي برامج الدعم السكني اعتبارًا من شهر مايو القادم، حيث سيتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر، لن يؤثر على مواعيد إيداع الدعم السكني الشهري. يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.

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فريق التحرير

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