وسط خطط مستقبلية قريبة لشركة الدرعية لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، تدخل “شركة الدرعية” بمشاريعها السكانية على خارطة البيع السعودية، بمساكنها الأولى البالغ عددها 160 مسكنا فاخرا بالطابع التراثي و الخدمات العالمية.

حيث أعلنت شركة الدرعية عن إطلاق مشروع “الريتز-كارلتون ريزيدينز، الدرعية” أول مشروع للريتز-كارلتون ريزدنسز في المملكة ويضم 106 من الفلل الفاخرة، تم تصميمها وفقاً للعمارة النجدية العريقة.

يتضمن المشروع 6 نماذج للفلل السكنية مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، وفناء داخلي، و تتوفر أيضاً ثلاث خيارات للتصاميم الداخلية: النجدي، النجدي المعاصر، والتصميم الحديث، و من المقرر أن يصل عددها الإجمالي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، والعديد من الفنادق والمتاجر والمطاعم العالمية، والمتاحف والمسارح المفتوحة والأكاديميات التعليمية، بالإضافة إلى حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة التراث العالمي باليونيسكو.

وحازت شركة الدرعية في وقت سابق على شهادة المطور العقاري للبيع على الخارطة من قبل البرنامج الوطني للبيع والتأجير على الخارطة “وافي“، بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تنظم العلاقة بين المطور العقاري والمستفيدين من الوحدات السكنية.

ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو : ” في ظل ما تتميز به الدرعية من تاريخ وثقافة وتراث عريق، الذي يُعد أحد أهم العناصر التي تجعلها نموذجاً فريداً لنمط الحياة الاستثنائي المستوحى من الطراز المعماري النجدي المعروف، والتصاميم المميزة؛ فإننا نقدم لشركات الضيافة والعلامات التجارية الأكثر تميزًا وفخامة في العالم فرصة واعدة لإعادة تصور تجارب عملائها وزوار الدرعية، خاصة وأن المشروعات التطويرية وتحسين جودة ونوعية الحياة لا تقتصر على الدرعية فحسب، بل تمتد إلى مدينة الرياض بشكل عام، وأن وجود الدرعية في العاصمة، وما يحدث بها من عمليات تطوير شاملة في جميع مناحي الحياة خلال السنوات الماضية، يجعلها وجهة سياحية وتراثية مثالية للزوار والسياح من محبي الثقافة العريقة، والراغبين في الاستمتاع بخدمات ومرافق ترفيهية عالمية”.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط بشركة ماريوت الدولية سانديب واليا، :” هذا المشروع السكني الفاخر في الدرعية سيحمل العلامة التجارية للريتز-كارلتون، التي أثبتت نفسها كرمز للفخامة والأناقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية”، مؤكداً أنه مع انطلاق هذا المشروع السكني الفاخر، سيصبح إرث الريتز-كارلتون أسلوب حياة، يرتقي بمعنى نمط الحياة والمعيشة الراقية في الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في المملكة.

ويتميز المشروع بموقعه في قلب الدرعية النابض بالحياة، وبالقرب من المواقع الثقافية والتراثية والمناطق الحيوية المزودة بكافة الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والعلامات التجارية العالمية،كما أن فرصة السكن وأسلوب الحياة في مشروع ” الريتز-كارلتون ريزيدنسز، الدرعية” السكني فرصة استثنائه في ظل محدودية الفلل المعروضة التي تقدم خدمات ومرافق ذات مستوى عالمي، لا سيما وأن تصاميم جميع الفلل تُحاكي وتمزج التراث النجدي العريق بوسائل الراحة والترفيه الحديثة، وتوفر خيارات متعددة من أنماط الحياة الصحية، التي توازن بين رفاهية السكان وروعة العيش في منزل يتسم بالهدوء والخصوصية والاستمتاع بواحدة من أهم وأفضل الوجهات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.

بإلهامٍ من الطراز النجدي العريق، تطلق ⁧#شركة_الدرعية⁩ أولى مشاريعها السكنية ⁧#الريتز_كارلتون_ريزيدنسز⁩، الأول من نوعه في المملكة.

حيث رفاهية الإقامة وخصوصية المرافق، وسهولة الوصول للوجهات الثقافية والترفيهية.



سجل اهتمامك! — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) November 23, 2023



