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الدار العقارية تقفز بأرباحها 40% إلى 4.4 مليار درهم في 2023

تضاعفت الإيرادات التراكمية لشركة الدار العقارية لتبلغ 36.8 مليار درهم بنهاية عام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع صافي أرباح الدار العقارية بنسبة 40% إلى 4.4 مليار درهم خلال عام 2023 بدعم المبيعات القياسية لمشاريعها التطويرية وتوسع محفظتها الاستثمارية.

وسجلت الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق حيث بلغت 8.5 مليار درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم.

وتضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وتم خلال العام إطلاق 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي.

وسجلت الشركة طلبا قويا من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث يشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66% (16 مليار درهم) من مبيعات الشركة في دولة الإمارات.

وحققت شركة الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 40% مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الأخيرة، والإدارة الفاعلة للأصول، وأدائها التشغيلي القوي.

وواصلت الشركة تنفيذ استراتيجية التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والاستثمارات المباشرة في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي الأوروبية.

مركز سيولة قوي يبلغ 2.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى 7.5 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة.

وأعلنت الدار عن استثمارها 5 مليارات درهم في أصول «التطوير والاحتفاظ» عبر القطاعات الأساسية، و1 مليار درهم في الأصول اللوجستية بهدف تعزيز تدفقات الدخل المتكرر بشكل كبير وزيادة رأس المال على المدى البعيد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...