الدار العقارية ترسي 49 عقداً بقيمة 22 مليار درهم خلال 2023

أرست شركة الدار العقارية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم خلال عام 2023، لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، تشمل مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.

وفازت بالعقود 36 شركة في دولة الإمارات، ما أدّى إلى ضخِّ نحو 50% من قيمتها (10.5 مليارات درهم) في الاقتصاد المحلي، ما ينسجم مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين». ويُعدُّ هذا البرنامج محرِّكاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وتتضمَّن هذه العقود تنفيذ مشاريع سكنية تشمل فللاً، ووحدات تاون هاوس، وشققاً سكنية، ومساحات مكتبية من الفئة «أ»، ومساحات تجزئة، ومدارس، وطرقاً رئيسية سريعة في عدد من أكثر المناطق نمواً في إمارة أبوظبي، تشمل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، ومنطقة الشامخة. ومُنِحَت 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة «الدار»، بينما خُصِّصَت نسبة الـ47% الباقية من العقود لتنفيذ مشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.

وعيَّنت “الدار العقارية”، خلال عام 2023، شركة «تروجان للمقاولات العامة»، بالشراكة مع «شركة الإنشاءات العربية»، للعمل في جزيرة السعديات على تنفيذ المرحلتين الأوليين من مشروع «السعديات لاغونز»، وكلَّفت شركة «اينوفو بيلد» بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع. وإجمالاً، ستتولى هذه الشركات تطوير أكثر من 2,000 وحدة سكنية في مشروع «السعديات لاغونز». وأرست الدار عقداً على شركة «إينوفو بيلد» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات، وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «سعديات غروف»، وجهة التجزئة الدولية في قلب المنطقة الثقافية.