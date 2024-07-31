الخليجيون يستثمرون 4 مليارات دولار في العقارات البريطانية سنوياً

توقعت دراسة جديدة صادرة عن بنك لندن والشرق الأوسط أن يشهد الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة المتحدة نمواً ملحوظاً من قبل المستثمرين الخليجيين إلى أكثر من 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) سنوياً.

وتوصلت الدراسة إلى أن سوق المملكة المتحدة يتجه نحو مواءمة اقتصادية تحدث مرة واحدة كل عشر سنوات، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وتشكيل حكومة جديدة، وانخفاض التضخم وانخفاض أسعار العقارات في بعض قطاعات السوق، ما يخلق فرصة للمستثمرين الخليجيين المستعدين لاستثمار رؤوس أموالهم. وقال 87% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه بنك لندن والشرق الأوسط من أجل الدراسة إن انخفاض أسعار الفائدة سيكون المحرك الرئيسي لاستقطاب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

وبعد فترة طويلة من حالة عدم اليقين وإبقاء رأس المال على الهامش، يعتقد بنك لندن والشرق الأوسط أن الطلب المكبوت الكبير من المستثمرين على وشك أن ينطلق. ويشير التقرير السنوي الثالث لبنك لندن والشرق الأوسط بعنوان “فتح الباب: هل يستعد قطاع العقارات في المملكة المتحدة لتلقي تدفقات استثمارية من الخليج؟”، والذي يتتبع الاستثمارات الخليجية في العقارات البريطانية، إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدفع إلى هذه الزيادة:

المواءمة الاقتصادية مع تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في وقت لاحق من العام، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار العقارات، يعمل كل ذلك مجتمعاً على زيادة جاذبية المملكة المتحدة. فرصة إطلاق “قسط أخضر” مربح من خلال ترقية الأصول التي لا تفي بالمتطلبات البيئية الجديدة أو المتوقعة. الفرص في قطاع السكن والمعيشة قائمة على التحولات الديموغرافية، فضلاً عن نقص المعروض من العقارات السكنية منذ فترة طويلة.

وسلطت الدراسة الضوء على التقدير المتزايد للحاجة إلى تحسين الأصول بما في ذلك اعتمادها “المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”، حيث تعمل ضغوط السوق والإجراءات التنظيمية على زيادة قيمة المباني المستدامة.

واليوم، هناك علاوة سعرية للبيع تتراوح بين 8-18% للمباني المصنفة بأنها صديقة للبيئة مقارنة بنظيراتها من المباني الأخرى التي لا تحمل تصنيف “منهجية التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء”.

وتُعد المباني المخصصة لسكن الطلاب على وجه الخصوص من الأصول الشائعة لدى المستثمرين، حيث قال 68% من المشاركين في الدراسة إن عملاءهم يركزون على هذا القطاع، بسبب العجز الهيكلي وانخفاض معدلات فشل المستأجرين.

كما أن المملكة المتحدة تظل خياراً شائعاً للطلاب الخليجيين فضلاً عن عدد قياسي من المقيمين في دولة الإمارات الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعات البريطانية. وتُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة إحصاءات التعليم العالي البريطانية أن أكثر من 8000 طالب يدرسون في مؤسسات بريطانية، وهو ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.