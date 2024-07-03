الجبيل وينبع الصناعية تمنح عقداً بـ 1.3 مليار ريال

وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) عقداً مع شركة “سمو العقارية” السعودية بقيمة 1.3 مليار ريال (346.54 مليون دولار).

وقالت “سمو العقارية”، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، إن العقد يتعلق “بتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء 1104 وحدات سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية”.

ويسري العقد من تاريخ التوقيع، وتبلغ مدة التطوير والتنفيذ 36 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية.

وتوقعت “سمو العقارية” أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها اعتباراُ من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.