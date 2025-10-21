التوزان العقاري: انتهاء التقديم لشراء أراضٍ سكنية في الرياض

يغلق يوم الخميس المقبل (23 أكتوبر/تشرين الأول 2025) التقديم عبر منصة التوازن العقاري لشراء الأراضي السكنية في العاصمة السعودية الرياض بأسعار مخفضة.

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أطلقت يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي منصّة التوازن العقاري المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، وذلك من خلال المنصة على الرابط https://tawazoun.rcrc.gov.sa، ليستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجاء ذلك بعد توجيه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع.

الخميس المقبل..



انتهاء التقديم عبر منصة "التوزان العقاري" لشراء أراضٍ سكنية في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/mZ55uYv3Xt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2025

شروط شراء السعوديين لأرض سكنية في الرياض

أوضحت الهيئة الملكية للرياض، حين إطلاق منصة التوازن العقاري، أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة التوازن العقاري بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

التسجيل بالمنصة لا يؤثر على أولوية الاستحقاق ولا يضمن القبول

أكدت الهيئة أن أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة التوازن العقاري https://tawazoun.rcrc.gov.sa، هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي.