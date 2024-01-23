التطوع الاحترافي.. مبادرة سعودية جديدة في النشاط العقاري

أطلقت السعودية مبادرة جديدة تحت اسم “التطوع الاحترافي” تستهدف تعزيز مفهوم العمل التطوعي في العمل التجاري والقطاع غير الربحي، ونشر الوعي بأهداف القطاع ورسالة التطوع الاحترافي.



وأطلقت المبادرة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، هامش فعاليات منتدى مستقبل العقار 2024 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض الوزارة، وبالتعاون مع جمعية الاتحاد العقاري.



وستسهم مبادرة “التطوع الاحترافي” في تمكين برامج توفير فرص التطوير والتعليم بالقطاع العقاري من خلال تبادل الخبرات مع المختصين بالقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى إطلاق فرص عمل تطوعية احترافية بمجال العقار والإسكان، ويركز القطاع ا على تمكين منظمات القطاع غير الربحي والأفراد؛ لنقل الممارسات التطوعية بطريقة احترافية.



وتستهدف رؤية السعودية 2030، زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في السعودية إلى 5% في إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة عدد المتطوعين إلى نحو مليون متطوع ومتطوعة، بحلول 2030.



خطط قطاع الإسكان في السعودية



وكشف المهندس عبد الرحمن الجهني، رئيس مجلس إدارة شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران، التحولات والتغييرات التي مرت بقطاع الإسكان السعودي، مشيرا إلى أنه منذ بداية 1970 وإلى بدء العمل في رؤية السعودية 2030، سار قطاع الإسكان السعودي وفق 10 خطط تنموية.



وأشار إلى الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة السعودية إلى برنامج الإسكان في المملكة، وهو ما رفع نسبة التملك من 47% ليتجاوز حاجز الـ60% في الوقت الحالي.



وأوضح أن القطاع الإسكات تمكن من توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل في عام 2021، كما استطاع تخفيض الدفعة المقدمة لملكية المنازل من 30% إلى 5%.

شارك معالي الوزير @majedhogail في مبادرة التطوع الاحترافي ضمن فعاليات #منتدى_مستقبل_العقار بنسخته الثالثة، وتهدف المبادرة لتعزيز الوعي بأهمية التطوع ودوره في تحقيق التنمية، ومشاركة تجارب الخبراء من قادة القطاع العقاري للمهتمين والمشاركين. pic.twitter.com/YHeqbTW167 — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) January 22, 2024