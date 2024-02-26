الاكتتاب على الطرح الأول لصكوك بن غاطي القابضة يتجاوز 200%

أعلنت بن غاطي للتطوير عن إطلاق أول صكوك لها بالدولار الأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات. وسجلت الصكوك أسعاراً منافسة بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة حظيت هذه الصفقة بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث وصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة في الدفتر أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، ووصلت ذروتها عند 621 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد الطلب القوي على طرح صكوك بن غاطي. واستعداداً لعملية الإصدار، عقدت الشركة سابقاً اجتماعات مع المستثمرين في جولات ترويجية دولية في آسيا والمملكة المتحدة.

جذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكتتبون من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأمريكي ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

ووقع اختيار بن غاطي على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.

محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة أشار إلى ذلك بالقول: “يسعدنا أن نشهد النجاح الباهر الذي حققته أولى صكوكنا حال طرحها، والذي يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة بن غاطي. وتكشف هذه الأصداء الإيجابية والنتائج المحققة عن قوة نموذج أعمالنا وجاذبية عروضنا الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين”.