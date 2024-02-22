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الاستثمارات في “ذا أويسيس” في دبي تتضاعف إلى 73 مليار درهم

يتميز «ذا أويسيس» من «إعمار» بموقعه الاستراتيجي داخل دبي بجوار أربعة من ملاعب الجولف الدولية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت «إعمار العقارية» عن خطوة توسعية كبرى لمشروعها السكني «ذا أويسيس» في دبي، والذي شهد زيادة كبيرة بنسبة 108% في مساحته، مع ارتفاع قيمة الاستثمار الإجمالية من 34 مليار درهم إلى 73 مليار درهم.

ويعتبر «ذا أويسيس» من «إعمار» من أكبر المشاريع السكنية المتكاملة في دبي، ويتميز بتصميمه المعماري الاستثنائي وديكوراته الداخلية التي أبدعها أشهر المصممين العالميين.

وقال محمّد العبار، مؤسس إعمار العقارية: «مع توسعة «ذا أويسيس» نحن نشهد نموّاً ليس فقط في حجم المشروع بل وأيضاً في النهج والتطلّعات، ما يتيح لنا إطلاق مشاريع جديدة كبرى ورفع مستوى مبيعات «إعمار». واستثمارنا البالغ 73 مليار درهم إنّما يعكس هدفنا في ابتكار مساحات سكنية تجمع بين الفخامة والاستدامة، ما يجعل «ذا أويسيس» نموذجاً يُحتذى به للتناغم بين أسلوب الحياة الفاخر ومستقبل أكثر خضرة في دبي”.

ويتميز «ذا أويسيس» بموقعه الاستراتيجي داخل دبي بجوار أربعة من ملاعب الجولف الدولية، ما يجعله مرغوباً من عشّاق هذه الرياضة. كما يتميز بموقعه المثالي على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة دبي، ما يوفّر للسكّان إمكانية الوصول السريع إلى أشهر معالم المدينة وأماكن الترفيه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...