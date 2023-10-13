فريق التحرير by فريق التحرير

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الاتحاد العقارية تبيع أرضاً في أحد مزادات الإمارات

البنك قد قام بالتنفيذ على إحدى أراضي الشركة بهدف سداد مديونية الشركة “ثيرمو”، واحدة من الشركات التابعة لها التي هي حاليا قيد التصفية.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاتحاد العقارية

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن قيام أحد البنوك المحلية بعرض واحدة من الأراضي المملوكة لها للبيع في أحد مزادات الإمارات.

وأصدرت الشركة اليوم الجمعة بياناً نشره موقع سوق دبي المالي بشأن الإفصاح عن سداد مديونية شركة ثيرمو التابعة لها.

الاتحاد العقارية بصدد سداد ديون تابعة لها

الاتحاد العقارية مدرجة في سوق دبي المالي

وجاء في بيان الشركة المدرجة في سوق دبي المالي: بالإشارة إلى طلب سوق دبي المالي للإفصاح عن قيام أحد البنوك المحلية بعرض واحدة من الأراضي المملوكة للشركة للبيع في أحد مزادات الدولة، نحيطكم علماً بأن البنك قد قام بالتنفيذ على إحدى أراضي الشركة بهدف سداد مديونية الشركة “ثيرمو”، واحدة من الشركات التابعة لها التي هي حاليا قيد التصفية، وقامت الشركة سابقاً بصفتها الشركة الأم بضمان مديونية شركتها التابعة.

وواصل البيان:” وبالتالي نفذ البنك على الأرض لسداد مديونية شرركة ثيرمو.”

واختتم البيان: “بهذا الصدد فإن شركة الاتحاد العقارية في المراحل الأخيرة من التفاوض على اتفاقية التسوية التي هي قيد الدراسة حالياً مع البنك وسنوافيكم بأخر المستجدات فور ورودها”.

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فريق التحرير

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