الإمارات، نمو المبيعات العقارية وسط تدفق مشاريع جديدة

كشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث 2023، الصادر عن شركة “أستيكو” للخدمات العقارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقعات بنمو سوق المبيعات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، في حين سيحافظ المشهد العقاري في دبي على زخم مستمر في ضوء تدفق المشاريع الجديدة. ويعود هذا النمو إلى إقبال مختلف الشرائح السكانية على طلب الوحدات السكنية، إضافةً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال مبادراتها الاستباقية الهادفة إلى تعزيز التوسع في القطاع العقاري.

سوق العقارات السكنية والتجارية في أبوظبي

بحسب التقرير، سجلت سوق العقارات في أبوظبي تسليم 1000 وحدة سكنية في الربع الثالث من عام 2023، وهي مُوزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة. وسجلت هذه الفترة إطلاق مشاريع رئيسية، مثل: مشروع غاردينيا باي في جزيرة ياس، وفيستا 3 في جزيرة الريم، وبيرلا 3 في ياس باي، والجرف – المرحلة الثانية في منطقة غنتوت، ومرجان السعديات في جزيرة السعديات، وبرج أيكون في منطقة ياس باي، بالإضافة إلى مرحلة جديدة في مشروع سعديات لاغونز.

ومن المنتظر إنشاء عدة مشاريع مستقبلاً تشمل مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى متعددة الاستخدامات في مرحلة التخطيط/ التصميم حالياً، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسجلت سوق الإيجار معدلات نمو سنوية بلغت حوالي 3% و4% للشقق والفلل على التوالي، في حين سجل متوسط ​​أسعار إيجار الشقق نمواً هامشياً خلال هذا الربع من العام. من جهتها، سجلت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والراقية زيادات ملحوظة تراوحت بين 4% و6%. وقد وصلت هذه المعدلات إلى ما يقرب من 10% كمعدل سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما عن أسعار إيجار الشقق ذات الجودة المنخفضة، وخاصةً في جزيرة أبوظبي، فهي مستقرة على أساس ربع سنوي مع زيادات هامشية سنوياً. وقد لوحظ أن الطلب على الفلل مستمر نحو الصعود بقوة، خاصة في المجمعات الجديدة.

علاوة على ذلك، شهدت أسعار إيجارات المكاتب قفزة هائلة بنسبة 6% خلال هذا الربع وبنسبة 10% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى قلة المساحات المكتبية والإدارية الفاخرة المتاحة في السوق مع ازدياد الطلب عليها بقوة من الشركات المتوسعة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الاستباقية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وبلغت صفقات بيع الوحدات العقارية التي تحققت خلال الربع الثالث من 2023 إجمالاً 4,160 صفقة. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في حجم المبيعات التي تحققت في سوق العقارات في أبوظبي، حيث يعادل زيادة بنسبة 32% مقارنة بمبيعات الربع السابق من العام ذاته، وزيادة هائلة بنسبة 102% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت أسعار بيع الشقق استقرارها نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار بيع الفلل زيادة بسيطة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي وزيادة سنوية بنسبة 3%، سببها الأساسي ارتفاع قيمة مشروع حد السعديات.

واستمر ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية على الخارطة المتاحة للبيع، وبخاصة الوحدات الفاخرة، التي كان الإقبال الأكبر عليها من المستثمرين الأجانب.

سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي

على الرغم من التقلبات المستمرة التي تساور العالم بشأن التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات المناخية والصراعات والتقدم التكنولوجي، يستعد سوق العقارات في دبي لتحقيق نهاية قوية لعام 2023.

وفي دبي، تشير الأرقام المسجلة لدى شركة أستيكو إلى تسليم ما يقارب 6250 وحدة سكنية في الربع الثالث من العام 2023، وهي تشمل 4700 شقة و1850 فيلا. وبالرغم من أن الأرقام المذكورة تدل على انخفاض متوسط مقارنةً بفترات ربع سنوية سابقة، إلا إنها تمثل حجم مبيعات عقارية ضخم. ومن المتوقع تسليم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

ومن المرجح أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب. ويعد تسليم برج أبتاون إنجازاً مهماً وعلامة بارزة نظراً إلى أنه مشروع تطوير عقاري يصنف من الدرجة الأولى وأقيم على مساحة قدرها 500,000 قدم مربع ضمن أبراج بحيرات جميرا. علاوة على ذلك، فإن اقتراب موعد تسليم مشروع إنوفيشن وان المقام في مركز دبي المالي العالمي يؤكد أيضاً على ديناميكية السوق.

ولا تزال إمكانيات النمو في سوق العقارات المؤجرة متاحة لأنواع معينة من المشاريع العقارية والمناطق. وتشهد سوق الإيجارات في دبي اعتدالاً تدريجياً في زيادات الأسعار. وتكشف بيانات شركة أستيكو عن تباطؤ واضح في نمو المكاسب العائدة من تأجير الشقق والفلل والمكاتب خلال الأشهر الثلاث، حيث سجلت العائدات المشار إليها نسبة 3% و2% و4% على التوالي. وعلى المستوى السنوي، تغيرت النسب السابقة وسجلت 18% و19% و29% على التوالي (الشقق والفلل والمكاتب).

وقد شهدت السوق طفرة في توفر منازل جديدة لقضاء العطلات. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، طرأت زيادة ملحوظة بنسبة 45% على أساس سنوي في عدد البيوت المخصصة للعطلات، والمسجلة رسميًا في دبي من مارس 2023.

وعلى صعيد أسعار البيع، واصل متوسط ​​ نمو أسعار البيع التباطؤ، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 1% للشقق، و2% للفلل، و3% للمكاتب، وعلى الأساس السنوي، بلغت التغيرات المذكورة 12% و14% و19% على التوالي.

سوق العين والإمارات الشمالية

مثلما هو الحال في دبي، شهدت أيضاً منطقة الإمارات الشمالية تدفقاً متواصلًا في المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها، الأمر الذي أثر على سوق العقارات، مع زيادات ربع سنوية بمتوسط ​​3% و2% في أسعار مبيعات الشقق والفلل على التوالي. وواصل متوسط ​​أسعار إيجار الشقق في منطقة الإمارات الشمالية ارتفاعه، وإن كان طفيفاً، مع زيادة بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2023، وارتفاع سنوي بنسبة 4%.

وسجلت أسعار إيجارات المكاتب في الشارقة ارتفاعاً هامشياً بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاث الماضية، وذلك بسبب تحسن المزاج العام السائد تجاه السوق، والتوسع في الأنشطة التجارية؛ هذا رغم أن صافي الإيجارات الفعلية ربما قد تأثر بحوافز إضافية، وبلغت التغيرات السنوية 5%.

وحققت أنشطة المعاملات العقارية طفرة قوية في مختلف أنحاء الإمارات الشمالية، وهو ما توضحه سجلات إدارة التسجيل العقاري بالشارقة، التي سجلت فيها 59,258 صفقة بيع عقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد أعلنت كل من دائرة الأراضي والأملاك وهيئة التنظيم العقاري في عجمان أن النمو السنوي الذي تحقق في المعاملات العقارية بلغ 61.5% في أغسطس 2023، الأمر الذي يؤكد قوة نشاط السوق المتوسع في المنطقة.

وواصل الطلب في سوق العقارات بإمارة العين صعوده القوي على مستوى كل فئات الأصول، ما يشير إلى اتجاه إيجابي في المزاج العام في السوق. فبعد فترة من الركود في زيادة عائدات الإيجارات، تؤكد أحدث البيانات حدوث زيادة ملحوظة في أسعار إيجار الفلل الفاخرة تتراوح بين 3% و5% في المتوسط ​​خلال هذا الربع من العام. والإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار إيجار المساحات المكتبية الفاخرة بنسبة 2% في المتوسط في الربع الثالث.

أما عن حالة العرض الجديد، فقد تم تسليم العديد من المباني السكنية في مناطق مختلفة من إمارة العين، وتركزت في الأساس في مناطق وسط الإمارة. وتبرهن هذه المشاريع، إلى جانب تطور سوق الإيجارات العقارية والطلب المتزايد، أن سوق العقارات في العين يسير في مسار إيجابي.