الإمارات.. موديز تتوقع تباطؤاً في سوق العقارات بعد 12-18 شهراً

توقعت وكالة موديز لخدمة المستثمرين اليوم الاثنين أن يبقى القطاع العقاري في الإمارات نشطاً خلال الفترة المقبلة ليشهد بعدها تباطوأ خلال ما بين 12و18 شهراً.

وقالت “موديز” في تقرير لها إن توقعاتها تأتي نتيجة دراسة أعدتها على الشركات التي تقوم بتقييمها وفقاً للتالي:

الدار العقارية (مستقر بي أيه 2)

أراد للتطوير (مستقر بي 1)

داماك للتطوير العقاري (مستقر بي أيه 2)

إعمار (مستقر بي أيه 2)

بي إن سي للاستثمارات (مستقر بي أيه 3)

وتشمل الشركات الأخرى المصنفة في الإمارات والتي تتمتع بالتطور العقاري شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (بي أيه أيه 3 مستقرة) ومركز دبي المالي العالمي للاستثمار المحدودة (بي أيه أيه 3 مستقرة).

ولفت التقرير إلى أن الشركات العقارية تواصل إطلاق المشاريع الجديدة في الإمارات، مع زيادة الطلب عما كان عليه قبل فترة جائحة كورونا.

80 ألف وحدة قيد الإنشاء في الإمارات

ووفقاً لشركات البيانات العقارية ريدين وجي إل إل، فإن أسعار العقارات تواصل ارتفاعها، حيث زادت بنحو 15% في المتوسط في إماراتي دبي وأبو ظبي منذ الربع الثاني من عام 2021 مع 80 ألف وحدة قيد الإنشاء حالياً.

ويعد القطاع العقاري سادس أكبر عنصر في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، حيث يساهم بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأظهر التقرير العوامل التي تدعم بيئة التشغيل في الإمارات وهي:

تعزيز نظام التأشيرات الذي زاد من عدد الأشخاص القادمين إلى الإمارات للعيش والعمل

انتعاش الاقتصاد بسرعة بعد الجائحة

دعم ارتفاع أسعار النفط واستمرار النشاط القوي في القطاعات غير النفطية

ارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين

التدفق الكبير للأموال الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا في عام 2022

وأوضحت موديز أن سوق الإمارات نضجت وتنوعت في السنوات الـ 15 الماضية، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والانهيار اللاحق لسوقها العقاري. وتضاعف العرض مذاك تقريباً، مع وجود سوق ثانوية كبيرة خاصة في دبي، مدفوعة جزئياً بالزيادة في عدد السكان. كما زاد الطلب بشكل كبير على المنازل الفاخرة والعطلات. ونتيجة لذلك، تطور سوق الإمارات مع نوعين متميزين من المستثمرين.

وقالت موديز في تقريرها “أدى تحسين بيئة التشغيل إلى تقليل اعتماد المطورين على القطاع المصرفي. لقد تنوعت سوق الإمارات العربية المتحدة ونضجت منذ الانهيار العالمي لعام 2008. سمح ارتفاع الطلب للمطورين بتحديد شروط مفيدة، لا سيما من خلال الدفع المسبق للتسليم. على سبيل المثال، زادت شركة بي إن سي للاستثمارات المدفوعات قبل أو عند التسليم للمشاريع الجديدة من 72% في 2020 إلى 100% في 2023.

وسمحت السيولة العالية للمطورين بالتسليم على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في الأرباع الأخيرة.

ونتيجة لذلك، انخفض الإقراض لقطاعي البناء والعقارات بنسبة 6% في عام 2022 و 4% على أساس سنوي اعتباراً من حزيران/يونيو 2023.

وأشارت بيانات موديز إلى أن التضخم المرتفع المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة ستبدأ في تشكيل خطر على شركات العقارات المصنفة على المدى الطويل. وأن المخاطر ستكون أكبر بالنسبة للمطورين الأصغر غير المصنفين الذين يعملون بشروط دفع أقل فائدة وربما عملاء أقل جودة.

وانخفضت القروض المتعثرة من 10.5% في عام 2011 إلى 5.1% حالياً في حين أن تغطية خسارة القروض الآن أعلى من 100%