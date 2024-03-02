الإمارات تستعيد مستويات نمو ما قبل الوباء في السوق العقاري

تؤكد الأرقام الصادرة عن جهات التنظيم العقاري في الإمارات أن القطاع قد استعاد مستويات نمو توازي ما قبل “كوفيد- 19” ، بل وتخطاها خلال العام 2023، كما تشير توقعات النمو الاقتصادي في الدولة العام 2024 إلى تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.

وقد واصل القطاع العقاري في الإمارات جاذبيته للاستثمار، عبر استقطاب الثروات وأصحاب رؤوس الأموال، مدعوماً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، فضلاً عن الربحية العالية التي يوفرها القطاع مع استمرار الطلب، معاكساً التوقعات في العديد من دول العالم.

وأشار مركز “إنترريجونال” إلى وجود شبه إجماع من الشركات المتخصصة بأن القطاع العقاري في الإمارات سيعزز مسيرة النمو خلال 2024 ، نظراً لتعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المتعددة وقوة البنى التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعة فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في الدولة.

وأوضح “المركز” وأضاف المركز أن القطاع العقاري في الإمارات سيحافظ على معدلات نمو جيدة العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشاريع البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل .

وتتوقع شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات أن تسجل صناعة البناء في الإمارات نمواً سنوياً بنسبة 3.9% بين 2025 و 2027، مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة المستدامة والمشروعات الاستثمارية في القطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.

وتشير البيانات الرسمية إلى تحقيق القطاع العقاري السكني في أبوظبي نمواً خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 56% ليصل إلى 67.8 مليار درهم فيما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في دبي بنسبة 37% بأكثر من 500 مليار درهم.

واستنادا للبيانات الرسمية حقق القطاع العقاري في أبوظبي مبيعات بلغت قيمتها 50 مليار درهم العام 2023، فيما تجاوزت قيمة المبيعات العقارية في دبي الـ 400 مليار درهم.

وأكدت شركة “نوميد كابيتاليست” العالمية أن سوق العقارات في دبي يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات، فيما أكدت شركة “بروبيريتي فايندر” أن العقارات في أبوظبي ودبي شهدت زيادة كبيرة في المعاملات خلال 2023، ما يؤكد ثقة المستثمرين بالجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار بالقطاع.

وعالمياً، أشار تقرير ” إنترريجونال” إلى أن جائحة “كوفيد-19 ” دفعت سوق العقارات العالمية إلى الركود، بسبب معدلات العائد المنخفض، مع النقص الشديد في المساكن المعروضة للبيع، والتحولات في الإنفاق الأسري، غير أنه مع التعافي التدريجي شهد العالم تضخماً كبيراً في أسعار ومعدلات الرهون العقارية.

ويراقب صانعو السياسات في الوقت الراهن التقلبات في أسواق العقار، على اعتبار أنها مصدر رئيسي للثروة، ومضاعفاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي في أي دولة فيما ساد مؤخراً قلق واسع بشأن وقوع أزمة حقيقية في سوق العقارات العالمية.