الإمارات.. إطلاق “نوبو ريزيدنسز” في جزيرة السعديات

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم عن إطلاق مبيعات وحدات مشروعها “نوبو ريزيدنسز”، الذي يُعتبر أول مشروع سكني يحمل علامة الضيافة الدولية “نوبو” في منطقة الشرق الأوسط، للمستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم.

88 وحدة سكنية في “نوبو ريزيدنسز”

ويتألف مشروع “نوبو ريزيدنسز”، الواقع في ممشى السعديات، من 88 وحدة سكنية، ويضم هذا المشروع، الذي يقع على مساحة 50 ألف متر مربع، بما في ذلك مساحات فندقية وسكنية وتجزئة، مجموعة متنوعة من الشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) المكونة من غرفتين وعدد حصري من وحدات البنتهاوس والفلل العلوية.

وسيضم مشروع “نوبو ريزيدنسز” أحدث مرافق الصحة واللياقة لتعزيز مستويات رفاه قاطنيه، بما فيها صالة ألعاب رياضية متطوّرة وغرفة بخار وغرفة ساونا بالإضافة إلى غرف علاجية واستوديو يوغا وسط حديقة زن وحمام سباحة مُطل على متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي صممه المهندس المعماري العالمي الشهير فرانك جيري.

وسيتضمن المشروع أيضاً قاعة سينما وصالة استراحة وتواصل، بجانب حدائق مشتركة توفر مساحات إضافية لأفراد المجتمع لعيش تجربة استثنائية.

أبو ظبي تجمع أكثر المعالم الثقافية شهرة في العالم

استطاعت إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية بارزة على الساحة الدولية، فهي تضم اليوم مجموعة من أبرز المؤسسات الفنية وأكثر المعالم الثقافية شهرةً في العالم، والتي تمر بمراحل مختلفة من أعمال التطوير، ومنها:

متحف اللوفر أبوظبي

متحف التاريخ الطبيعي

متحف جوجنهايم أبوظبي

متحف الشيخ زايد الوطني

تيم لاب فينومينا أبوظبي