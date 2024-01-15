أسعار العقارات في الإمارات الأسرع نمواً عالمياً في 2023

واجه مشترو المنازل في الإمارات العربية المتحدة أعلى قفزة في أسعار العقارات على أساس سنوي عام 2023 عالمياً، مع ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 10.4% تقريبًا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقرير السوق الشهري لشركة كافنديش ماكسويل للاستشارات العقارية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وصلت أسعار القدم المربع في دبي إلى مستوى مرتفع بلغ 1271 درهماً، متجاوزاً الذروة السابقة في أيلول/سبتمبر 2014 بنسبة 3%.

وتضخمت أسعار العقارات في الإمارات منذ مستويات ما قبل الوباء، حيث نمت بنسبة تزيد عن 14.1%، وفقاً للبيانات.

وتحتل الإمارات المركز السادس عالمياً في ارتفاع أسعار العقارات بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء، بعد البرتغال والولايات المتحدة واليابان وهولندا.

وقال سيرجي راكوف، رئيس قسم التكنولوجيا في Allsopp & Allsopp، لصحيفة “تلغراف” البريطانية إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التدفق الكبير للعمال الأجانب وزيادة الطلب من الأفراد ذوي الثروات العالية”.

وأشار إلى أن نصف سوق العقارات في دبي يتكون من المشترين الأجانب، حيث يشكل الروس ما يقرب من 15% من السوق.

ومع قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، هدأت أسعار المساكن نسبة إلى بداية دورة رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من حساسية سوق العقارات السكنية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية.

وأصبحت أسعار المساكن في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك معظم دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك إفريقيا والشرق الأوسط، أعلى بنسبة 10% إلى 25% من مستويات ما قبل الجائحة.

وقد انتقلت أسعار الفائدة المرتفعة بسرعة إلى أسواق الرهن العقاري السكني، مما أعاق القدرة على تحمل التكاليف لمشتري المنازل الحاليين والمحتملين. بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة المعروض من المنازل يحد من عمليات الشراء في بعض المناطق. وبشكل عام، فإن القدرة على تحمل تكاليف السكن تتعرض لضغوط أكبر وسط استمرار ارتفاع أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة.

خلال النصف الأول من العام الماضي، قفزت معدلات الرهن العقاري في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من نقطتين مئويتين مقارنة بالعام 2022. خلال هذه الفترة، شهدت دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا انخفاضات كبيرة في أسعار المنازل، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع نسبة القروض العقارية ذات الفائدة القابلة للتعديل وأسعار المساكن التي شهدت تمددا منذ ما قبل الوباء. وبالمقارنة، انخفضت أسعار المساكن بأكثر من 15% في بعض الاقتصادات المتقدمة، في حين كان الانخفاض في الاقتصادات الناشئة أقل أهمية.

وفي الولايات المتحدة، أحدثت زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي تغييرات كبيرة في سوق قروض الرهن العقاري، حيث وصل متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً مؤخراً إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن بنسبة 7.8%.

بالنسبة للمشترين المحتملين، فإن تكاليف الدخول تجعل ملكية المنازل بعيدة المنال، حيث أصبحت الدفعات المقدمة المطلوبة أيضًا عاملاً باهظًا لأن المدخرات تقلصت منذ الوباء.

ومع متوسط ​​أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا عند 6.6% حاليًا، أي حوالي 3 نقاط مئوية فوق أدنى مستوياتها الناجمة عن الوباء، تظل عمليات إنشاء الرهن العقاري أقل بنسبة 18% من مستويات العام الماضي، بينما زادت طلبات إعادة التمويل بنسبة 8.5% على مدار العام مع استمرار تراجع معدلات الرهن العقاري.

وإذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام، كما يتوقع صناع السياسات والمشاركين في السوق، فسوف تستمر أسعار الرهن العقاري في التكيف، ومن الممكن إطلاق العنان للطلب على الإسكان المكبوت. ويمكن أن تؤدي الزيادة المفاجئة، نتيجة التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة، إلى تعويض أي تحسن في المعروض من المساكن، مما يؤدي إلى انتعاش الأسعار.