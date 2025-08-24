الإمارات، شركة الحذيفة تدخل قطاع تطوير العقارات وباكورة المشاريع في جزيرة المرجان

أعلنت شركة «الحذيفة»، العلامة الإماراتية المعروفة في مجال المفروشات والأثاث الفاخر والتصميم الداخلي، عن إطلاق «الحذيفة للعقارات» في خطوة استراتيجية نحو دخول قطاع التطوير العقاري من خلال إطلاق شركتها الجديدة “الحذيفة للعقارات”. والشركة الاستفادة من خبرتها الطويلة في التصميم الداخلي لإنشاء مشاريع عقارية سكنية فاخرة، وتهدف إلى تقديم تجربة معيشية متكاملة تجمع بين التصميم المتقن والجودة العالية. سيتم إطلاق أول مشاريع “الحذيفة للعقارات” في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة. وتؤكد الشركة أن المشروع سيتضمن وحدات سكنية مؤثثة بالكامل، مما يوفر للمشترين والمستثمرين عقارات جاهزة للاستخدام. و تم اختيار جزيرة المرجان نظرًا لنموها السريع، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري. هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي بعد نحو 50 عامًا من الخبرة في قطاع الأثاث، وتشكل نقلة نوعية في مسيرة الشركة لتوسيع نطاق أعمالها بما يتجاوز التصميم الداخلي ليشمل بناء المجتمعات السكنية. سيف نينسي، الرئيس التنفيذي في «الحذيفة للمفروشات»، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «الحذيفة للعقارات» أشار بالقول: «تشكل الحذيفة للعقارات تحولاً استراتيجياً في هوية المجموعة ونهجها الراسخ. فعلى مدى ما يقارب خمسة عقود، ساهمت الحذيفة في الارتقاء بأسلوب حياة الناس من خلال تصميم الأثاث والديكور الداخلي، وصولاً إلى صياغة تجارب معيشية متكاملة. واليوم، ننقل هذا الإرث عبر مشروعنا الأول في جزيرة المرجان إلى واحد من أكثر أسواق العقارات حيوية في الدولة، وذلك عبر ابتكار وحدات سكنية مؤثثة بالكامل تعكس حرفية ودقة وتميّز لا يضاهى. إن هذه المرحلة الجديدة لا تقتصر على بناء مشاريع عقارية فحسب، بل تقوم على صياغة وجهات متكاملة وتجارب معيشية تتميز بروعة التصميم وتفرد التفاصيل». وتتميّز «الحذيفة للعقارات» باعتماد نهج متكامل يجمع بين التصميم والهندسة والتنفيذ تحت رؤية موحّدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسجام والتميز في جميع مراحل التطوير، ابتداءً من الفكرة الأولى وحتى التسليم.

