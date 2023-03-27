الإجهاد الارضي و التطوير العقاري

أ. عبد الرحمن بن عدنان المهيدب

من الثابت علميا أن المكونات الطبيعية سواء في باطن الكرة الأرضية أو في مكونات القشرة الأرضية أو حتى على ظهرها إنما هي كتل ضخمة جدا تفوق مليارات الاطنان من المعادن المنصهرة أو الصلبة وتتحرك بسرعات هائلة بسبب حركة الدوران المركبة للكرة الأرضية بسرعة هائلة حول نفسها وحول الشمس في المجرة الكونية.

طبقا لقوانين الفيزياء فحركة هذه الكتل والاوزان المليارية بالسرعات الفرط الهائلة والمركبة وتحت مستويات عالية من الضغط الجوي ودرجات الحرارة تنتج مجالات كهرومغناطيسية Electro Magnetic Fields EMF هائلة تفوق في تأثيرها واستمرارها اليومي اية مجالات قد نتخيلها أو نقيسها في حياة البشر اليومية. وهذه المجالات الكهرومغناطيسية تخلق مستويات خفية من الاشعاعات تسمى الاشعاعات الارضية أيضا لها تأثيرات هائلة .

أي اختلال – لاي سبب كان – في توزيع تلك الأوزان ونظامها الدقيق الذي فطرها عليه الخالق عز وجل ينشأ عنه اختلالات كهرومغناطيسية نتعرض لها نحن البشر بخلاف الروتين اليومي الذي نشأنا عليه واعتادت عليه أجسادنا وأدمغتنا وأجهزتنا الحسية والعضوية والعصبية و الدورية.

وتظهر التغيرات الواضحة والمؤثرة في مستويات تلك الإشعاعات و مستويات ذلك المجال المغناطيسي عند حدوث اختلالات في تكوين القشرة الأرضية القريبة من السطح مثل التكوينات الصخرية أو بعض المخرات والمجاري المائية تحت الأرض. وقد يحدث ذلك في مناطق كبيرة و مساحات شاسعة مثل المدن أو المخططات التقسيمية كما قد يحدث في قطع أراضي صغيرة متفرقة هنا أو هناك.

التعرض المستمر بشكل يومي دائم لهذه الاشعاعات يسبب اختلالا بمستويات الطاقة التي يعيش فيها الانسان بشكل يومي مما يرفع مستويات عدم الارتياح والشعور بالاجهاد ويرفع احتمالات التعرض للعديد من الامراض والاعتلالات الصحية . وهنا يكمن الخطر فإن إختيار مواقع المباني سواءا للسكن الإنسان أو للعمل أو الدراسة في موقع ترتفع فيه مستويات الاشعاعات الارضية E-Rays ينجم عنه تلك الأضرار.

نؤكد ان هذا الموضوع لا يزال خاضعا للأبحاث العلمية مابين مؤيد ومعارض. فالبعض يقللون من اهمية الاشعاعات الارضية وتأثيرها. وعلى الجانب الاخر أبرزت بعض الأبحاث المؤيدة التأثيرات الضارة والخطيرة التي يصاب بها الانسان عند التعرض لمستويات عالية من الاشعاعات الارضية لأوقات طويلة في الاماكن التي يمكث فيها الانسان طويلا مثل اماكن النوم وأماكن العمل والدراسة والترفيه.

تلك التأثيرات ليست قصيرة المدى وانما تحدث على المدى المتوسط والطويل من التعرض للإشعاعات الارضية حيث تحدث الاضرار بشكل تدريجي وغير محسوس الى ان يفاجئ الانسان بالأعراض والشكوى من العدوى المتكررة ونقص المناعة والأمراض غير مفهومة السبب او غير واضحة التفسير. وتم تقسيم تلك الأعراض الى ثلاثة مستويات[1].

المبدئية : مثل الشعور بالارهاق خاصة في الصباح الى الاجهاد وبعض من الصداع شبه المزمن.

المتوسطة: نرصد فيها بعض الام المفاصل والعمود القري والاعراض شبه الروماتيزمية

المتأخرة : ترصد بعض الاورام و اعراض الاكتئاب و عدم الاستجابة للعلاجات المختلفة.

والسبب هو تكرار تواجد الانسان في مواقع تلك الاشعاعات لفترات طويلة . ما يؤكد ضرورة تجنب تلك المواقع في اماكن التنمية العمرانية التي يحيا فيها الانسان لفترات طويلة من مسكن او مكان عمل او حتى مدرسة لأطفالنا.

وهنا يبرز بجلاء العلاقة والربط بين مشاريع العمران والتطوير العقاري وبين مستويات الاجهاد الأرضي والاشعاعات الكهرومغناطيسية. فمن الثابت والمعروف أن حركة العمران والتطوير العمراني والعقاري تتطلب اختيارا دقيقا لمواقع التطوير المتميزة على سفوح المرتفعات أو بالقرب من الممرات المائية وأيضا تتفادى مخرات السيول. كما تتطلب بخلاف اختيار الموقع أن يتم العديد من تغيير طبيعة المكونات الطبيعية من خلال تمهيد وتسوية الأراضي وشق الطرق و تعديل المجاري المائية من انهار وبحار وعمل جزر صناعية لتلائم تصميمات الخطط الطموحة للتطوير العقاري.

وهناترى أهمية تركيز المطورين العقاريين على بعدين أساسيين لاي تطوير عقاري طموح. الأول هو الدراسات العلمية المتأنية لاختيار المواقع. والثاني هو عمل أنسب التصميمات لمشاريع التخطيط والتطوير العقاري لتأخذ في الاعتبار التوزيع الطبيعي لتك الموجات الكهرومغناطيسية سوآءا على حالتها الطبيعية الموجودة عليها أو أية تأثيرات قد تطرأ عليها من تأثيرات أعمال التسوية والتمهيد وتغيير تراكيب الأرض لتلائم المخططات العمرانية.

فيما يخص البعد الأول الخاص باختيار المواقع فتنتشر حاليا في بعض البلاد الاوروبية العديد من طرق وأدوات قياس مستويات الاشعاع الأرضي من خلال تقسيم الكرة الأرضية الى شبكات متقاطعة أشبه بالشبكات المساحية أو الكنتورية حيث يتم قياس وتوقيع مستويات الاشعاع الأرضي لكل إحداثيات متقاطعة على الشبكة ما يوفرخرائط علمية موثوقة للمطورين العقاريين لاختيار المواقع الأقل تعرضا لمستويات الاشعاع الأرضية.

البعد الثاني والخاص بعمل دراسات تأثير الصميمات على مستويات الاشعاعات الأرضية Impact Studies Geopathic يعتبر حديثا نسبيا و لا يزال في مراحل التطوير والنمو . إلا أنه يبشر بتطور سريع خاصة في ظل الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence -AI و برمجيات المعلومات الضخمة Big Data Mining

ونحن في صناعة التطوير العقاري نتطلع الى توسيع النطاق التطبيقي لعلوم الاجهاد الاراضي ومستويات الاشعاع الارضي وذلك لتحقيق هدفين اساسيين:

– توسيع شبكات قياس الاشعاع وعمل شبكات قياس عالمية تغطي مساحات كبيرة ويمكن ادماجها مع التطبيقات المساحية الموجودة على غرار GOOGLE MAPS و GOOGLE EARTH والتطبيقات التكنولوجيا الاخرى.

– تطوير اجهزة القياس لإنتاج أجهزة حديثة قادرة على القياس بدقة وعلى مساحات كبيرة مثل المدن و القرى و الاحياء والمخططات التقسيمية وذلك لتوقيع تلك القياسات على الخرائط المساحية.

مما سبق يمكننا ان نربط بين موضوع الاجهاد الارضي والاشعاعات الارضية وبين الثروة العقارية من خلال استحداث مجموعة من التوصيات بخصوص معايير اختيار مواقع التنمية العمرانية والتطوير العقاري و تأثير التصميمات والتي نقترح وجوب تضمينها في النظم البنائية المتبعة في مختلف البلدان بحيث تصبح مستويات الإشعاع ضمن معايير واكواد اختيار الاطلس العمراني للحفاظ على الثروة العقارية وهي من أهم روافد اعمدة الاقتصاد الوطني والاهم من ذلك الحفاظ على الثروة البشرية التي هي عماد التطور وعماد الحياة.

نوصي صناع القرار بتبني ذلك المشروع الرائد والذي يعمل على عدة محاور منها ما هو طويل المدى ومنها ما يمكن يطبق على المدى القصير.

فعلى المدى الطويل نوصي بالتالي:

تطوير وتعميم نظم المعلومات الجغرافية لعمل شبكات واسعة تغطي الاحوزة العمرانية تطوير وانتاج اجهزة قياس الاشعاع الارضي بشكل واسع وليس على نطاق ضيق كما هو متبع حاليا. التحالف مع البلديات والمخططين العمرانيين لتضمين كود البناء بندا ينص على الدراسات الاشعاعية الارضية و من ثم عمل الية للتوصيات باختيار مواقع وتصميمات البناء والتطوير العمراني.

على المدى القصير يمكن التوصية بعمل القياسات لكل موقع بناء او قطعة ارض في مخطط تقسيمي على حدة قبل الشروع في البناء او التطوير حتى يمكن للمطور العقاري اتخاذ القرار بالبناء في هذا الموقع او الانتقال لموقع اخر تقل او تنعدم فيه مستويات الاشعاع الارضي.

وحتى بالنسبة للمباني القائمة يمكن قياس مستويات الاشعاع والتوصية بإعادة ترتيب الاثاث او المكاتب بحيث لا تقع على تقاطعات الشبكات التي تزداد فيها مستويات الاجهاد الارضي والإشعاعات الارضية.

[1] المصدر : https://swissharmony.com/what-are-water-veins/what-illnesses-can-water-veins-cause/