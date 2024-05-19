مليار درهم قيمة مشاريع “برستيج وان” بدبي

أعلنت شركة “برستيج وان” للتطوير العقاري، عن مشاريعها بدبي تقدر قيمتها بأكثر من مليار درهم (272.25 مليون دولار) وتنتشر بمناطق رئيسية بدبي. وتتضمن القائمة مشروع “ذا ووتر واي” في مدينة محمد بن راشد. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع “سي سايد” الذي سيتم إنشاؤه في جزر دبي. وتوسع شركة “برستيج وان” محفظتها بمشروع “ذا بلايس”، وهو ثاني مشاريعها في مدينة دبي الرياضية. وفيما يتعلق بالفيلات الفاخرة، تقدم “برستيج وان” للتطوير العقاري “ذا لوكس فيلا” في نخلة جميرا.

وقال الرئيس التنفيذي أجمل صيفي: “تستمر دبي في جذب المستثمرين الدوليين والمقيمين الباحثين عن تجارب معيشية فاخرة، ومع العديد من المشاريع الطموحة التي لا تزال قيد التنفيذ، تستعد “برستيج وان” للتطوير العقاري لتوسيع حضورها في السوق العقاري لسنوات عديدة مقبلة”.