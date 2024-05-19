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مليار درهم قيمة مشاريع “برستيج وان” بدبي

تتضمن القائمة مشروع “ذا ووتر واي” في مدينة محمد بن راشد. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع “سي سايد” الذي سيتم إنشاؤه في جزر دبي. وتوسع شركة “برستيج وان” محفظتها بمشروع “ذا بلايس”، وهو ثاني مشاريعها في مدينة دبي الرياضية. وفيما يتعلق بالفيلات الفاخرة، تقدم “برستيج وان” للتطوير العقاري “ذا لوكس فيلا” في نخلة جميرا.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “برستيج وان” للتطوير العقاري، عن مشاريعها بدبي تقدر قيمتها بأكثر من مليار درهم (272.25 مليون دولار) وتنتشر بمناطق رئيسية بدبي. وتتضمن القائمة مشروع “ذا ووتر واي” في مدينة محمد بن راشد. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع “سي سايد” الذي سيتم إنشاؤه في جزر دبي. وتوسع شركة “برستيج وان” محفظتها بمشروع “ذا بلايس”، وهو ثاني مشاريعها في مدينة دبي الرياضية. وفيما يتعلق بالفيلات الفاخرة، تقدم “برستيج وان” للتطوير العقاري “ذا لوكس فيلا” في نخلة جميرا.

وقال الرئيس التنفيذي أجمل صيفي: “تستمر دبي في جذب المستثمرين الدوليين والمقيمين الباحثين عن تجارب معيشية فاخرة، ومع العديد من المشاريع الطموحة التي لا تزال قيد التنفيذ، تستعد “برستيج وان” للتطوير العقاري لتوسيع حضورها في السوق العقاري لسنوات عديدة مقبلة”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...