اقتراب التسجيل العيني للعقار لأحياء كثيرة بالرياض والقصيم والشرقية

أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 18,636 قطعة عقارية في 32 حياً بمنطقة الرياض والتسجيل لـ 13,388 قطعة عقارية في 11 حياً بالمنطقة الشرقية و15,233 قطعة عقارية في 28 حياً بمنطقة القصيم ابتداءً من 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وحتى نهاية يوم 12 فبراير/تشرين الثاني.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض في محافظة الزلفي: (جزء من حي النور، جزء من حي غرناطة، جزء من حي عريعرة، جزء من حي السيح، حي القادسية، حي الحمرا، حي المنار، حي سمنان، حي الروضة، حي الخالدية، حي الصناعية، حي الربوة، حي الريان، حي الندى، حي النفل)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة السليل: (حي الشفاء، حي الديرة، حي الملك عبدالعزيز، حي الزهراء، حي الروضة، حي النخيل) كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة حوطة سدير: (حي العزيزية، حي النهضة، حي الياسمين، حي الشفا) ويشمل التسجيل بمحافظة الغاط: (حي المستقبل).

المنطقة الشرقية

ويشمل التسجيل أيضاً الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة النعيرية هي: (سوق الماشية، حي المروج، حي المحمدية، حي العزيزية، حي الشهداء، مخطط ميدان الملك فهد للهجن، جزء من مخطط السلمانية).

منطقة القصيم

وذكرت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة القصيم تشمل الأحياء التالية في محافظة عيون الجواء: (حي الأفق، حي المرقب، حي المنتزه، حي المنطقة الصناعية، حي النزهة، حي النهضة، حي غاف الجواء، حي روض الجواء، حي الرفيعة، حي أوثال، حي شرق أوثال، حي شمال أوثال، حي غرب أوثال، جزء من حي غرب بريدة)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القوارة: حي الربوة، حي الروضة، حي الريان، حي السلام، حي الصفاء، حي القادسية، حي المنتزه، حي النور، حي الهجرة)، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الأحياء جرى وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأضافت أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/أو عن طريق مراكز الخدمة، مؤكدة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، موضحة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل، سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.