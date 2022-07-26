ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة في الرياض37%

أصدر مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقريراً يتعلق بمؤشر نهاية البناء للمعروض السكني الجديد، كشف فيه أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مدينة الرياض لشهر حزيران/يونيو المنصرم بلغ 4826 وحدة سكنية، ليزيد بما نسبته 37% عن الفترة ذاته من 2021.

وأظهر التقرير أن متوسط عدد الوحدات السكنية الجديدة في الرياض خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 5163 وحدة سكنية شهرياً، حيث ارتفع عدد الوحدات الجديدة بنهاية النصف الأول من هذا العام بمعدل 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة في المدينة عام 2021 بلغ 61314 وحدة سكنية بزيادة تقدر نسبتها 9% عن العام 2020، حيث حقق المؤشر أفضل أداء له في كانون الأول/ديسمبر 2021 والذي بلغ عدد الوحدات الجديدة فيه 6681 وحدة سكنية.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن من قبل الأسر السعودية، عبر إتاحة المزيد من الخيارات والحلول السكنية عبر برنامج “سكني“، وتسهيل حصول المواطنين على الوحدات التي تلائمهم ودعم القروض العقارية، والاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، والعديد من الخدمات التي تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق مستهدفات برامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملُّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.