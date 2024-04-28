يظهر أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يشهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2024، مما يعكس حجماً كبيراً من الازدهار والنشاط في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد شهد القطاع العقاري زيادة في الإقبال على شراء العقارات بالمحافظات الأربع، حيث برزت محافظة العاصمة كأكثر المحافظات ارتياداً لعمليات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً لإفصاح المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن القطاع العقاري في المملكة شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المشار إليها، مما يعكس الحيوية التي يتمتع بها هذا القطاع والمقومات التي تسهم في تعزيز دوره في دعم مختلف القطاعات التنموية.

وبلغت قيمة التداولات العقارية خلال الفترة المذكورة نحو 393,183,257 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 2,530 معاملة بيع، مسجلة زيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة إلى حجم التداول العقاري للمواطنين البحرينيين ودول مجلس التعاون الخليجي والأجانب خلال الربع الأول لعامي 2023 و2024، فقد بلغت قيمة التداول للبحرينيين في عام 2024 أكثر من 355 مليون دينار بحريني، مقابل أكثر من 287 مليون دينار بحريني في العام السابق، بينما بلغت قيمة التداول للخليجيين والأجانب في العام 2024 أكثر من 15 مليون دينار بحريني وأكثر من 22 مليون دينار بحريني على التوالي.