ارتفاع أسعار ⁧‫العقارات في السعودية.. تعرف على الأسباب

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2%.

وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات، ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات:

زيادة أسعار الأراضي السكنية: شهدت أسعار قطع الأراضي السكنية ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني. أداء القطاع السكني: يعد القطاع السكني من أهم القطاعات المؤثرة في المؤشر العام للعقارات، حيث ساهم ارتفاع أسعاره بنسبة 1.2% في ارتفاع المؤشر العام. تأثير أنواع العقارات: ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8%، بينما شهدت العمائر السكنية والفلل والبيوت انخفاضًا في الأسعار. أداء القطاعات الأخرى: في المقابل، شهد القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 0.5% بفعل انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية والمعارض التجارية. القطاع الزراعي: سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2023).

وقد تأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.7% وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة %0.2 والفلل بنسبة 0.4%، والبيوت بنسبة 1.0% في حين سجلت أسعار القطاع التجاري استقرارا ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة %0.3.

في حين استقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر بالربع الأول 2024 ، من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الأول 2024.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2024م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) April 15, 2024