السعودية.. ارتفاع أسعار العقارات 0.7% خلال الربع الثالث

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، إن ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في المملكة بالربع الثالث من العام 2023؛ جاء متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، كما ساهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنحو 0.1%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وأوضحت الهيئة، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤشر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث للعام الجاري؛ نظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام.

وأوضحت الهيئة أن من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8%، والبيوت بنسبة 0.1%، فيما استقرت أسعار الشقق ولم تسجل أي تغير يذكر.

وعلى أساس ربع سنوي ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الثالث للعام 2023.