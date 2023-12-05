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ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بنهاية الربع الثالث لعام 2023

أصدرت شركة “سي بي آر إي” تقريرها عن السوق العقاري السعودي خلال الربع الثالث من عام 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

ارتفعت أسعار العقارات في السعودية، في عدة مدن باستثناء جدة، على الرغم من انخفاض التعاملات السكنية بنسبة 7% سنويا خلال الربع الثالث من 2023.

وقالت شركة “سي بي آر إي”، في تقرير لها، حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، إن إجمالي عدد المعاملات في القطاع السكني بالسعودية، بلغ 61.473 ألف معاملة خلال الربع الثالث من 2023، بقيمة إجمالية وصلت إلى 45.9 مليار ريال سعودي.

وأضاف التقرير، أن العدد الإجمالي للمعاملات في القطاع السكني، خلال الربع الثالث من 2023، انخفض بنسبة 7%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، بينما انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 11.3% في نفس الفترة المقارنة.

وأوضح التقرير، أن عدد عقود الرهن العقاري بالسعودية، انخفضت خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 37.5% سنويا، فيما انخفضت قيمتها إلى 18.4 مليار ريال سعودي، بنسبة 38.3%.

وأضاف، أن عقود الرهن العقاري لمنازل الأسرة الواحدة شكلت 69.8% من إجمالي قيمة عقود الرهن، فيما شكلت عقود الشقق، والأراضي، نسبة 24.8%، 5.4% على التوالي.

وفيما يلي أسعار المتر المربع في الشقق السكنية خلال شهر سبتمبر الماضي بعدة مدن سعودية، ونسبة التغير في القيمة بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2022:

اسم المدينةسعر المتر المربع في سبتمبر 2023 بالريال سعودينسبة التغير السنوي
الرياض478016.1 %
الخبر34242.9 %
الدمام28622.4 %
جدة3870– 9.5 %( تراجع)

وفيما يلي أسعار المتر المربع في الفيلات خلال شهر سبتمبر الماضي بعدة مدن سعودية، ونسبة التغير في القيمة بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2022:

اسم المدينةسعر المتر المربع في سبتمبر 2023 بالريال سعودينسبة التغير السنوي
الرياض5615 1.2%
الخبر36123.2 %
الدمام35651.8 %
جدة5411– 3 %( تراجع)

وأكد تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ” سي بي آر إي” بدبي، أن سوق العقارات السكنية، سجل زيادات سنوية متباينة في جميع المدن المتتبعة باستثناء جدة، في كلتا الشريحتين الخاصة بالفيلات، والشقق خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأشار خان إلى أن انخفاض إجمالي التعاملات السكنية، يعود إلى ارتفاع سعر الفائدة، واختيار المشترين مبدأ الانتظار لرؤية المخزون عالي الجودة القادم إلى السوق، والمتوقع وصوله على المدى القريب، والمتوسط.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...