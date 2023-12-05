ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بنهاية الربع الثالث لعام 2023

ارتفعت أسعار العقارات في السعودية، في عدة مدن باستثناء جدة، على الرغم من انخفاض التعاملات السكنية بنسبة 7% سنويا خلال الربع الثالث من 2023.

وقالت شركة “سي بي آر إي”، في تقرير لها، حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، إن إجمالي عدد المعاملات في القطاع السكني بالسعودية، بلغ 61.473 ألف معاملة خلال الربع الثالث من 2023، بقيمة إجمالية وصلت إلى 45.9 مليار ريال سعودي.

وأضاف التقرير، أن العدد الإجمالي للمعاملات في القطاع السكني، خلال الربع الثالث من 2023، انخفض بنسبة 7%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، بينما انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 11.3% في نفس الفترة المقارنة.

وأوضح التقرير، أن عدد عقود الرهن العقاري بالسعودية، انخفضت خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 37.5% سنويا، فيما انخفضت قيمتها إلى 18.4 مليار ريال سعودي، بنسبة 38.3%.

وأضاف، أن عقود الرهن العقاري لمنازل الأسرة الواحدة شكلت 69.8% من إجمالي قيمة عقود الرهن، فيما شكلت عقود الشقق، والأراضي، نسبة 24.8%، 5.4% على التوالي.

وفيما يلي أسعار المتر المربع في الشقق السكنية خلال شهر سبتمبر الماضي بعدة مدن سعودية، ونسبة التغير في القيمة بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2022:



اسم المدينة سعر المتر المربع في سبتمبر 2023 بالريال سعودي نسبة التغير السنوي الرياض 4780 16.1 % الخبر 3424 2.9 % الدمام 2862 2.4 % جدة 3870 – 9.5 %( تراجع)



وفيما يلي أسعار المتر المربع في الفيلات خلال شهر سبتمبر الماضي بعدة مدن سعودية، ونسبة التغير في القيمة بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2022:

اسم المدينة سعر المتر المربع في سبتمبر 2023 بالريال سعودي نسبة التغير السنوي الرياض 5615 1.2% الخبر 3612 3.2 % الدمام 3565 1.8 % جدة 5411 – 3 %( تراجع)

وأكد تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ” سي بي آر إي” بدبي، أن سوق العقارات السكنية، سجل زيادات سنوية متباينة في جميع المدن المتتبعة باستثناء جدة، في كلتا الشريحتين الخاصة بالفيلات، والشقق خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأشار خان إلى أن انخفاض إجمالي التعاملات السكنية، يعود إلى ارتفاع سعر الفائدة، واختيار المشترين مبدأ الانتظار لرؤية المخزون عالي الجودة القادم إلى السوق، والمتوقع وصوله على المدى القريب، والمتوسط.